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Речь Путина на форуме БРИКС будет об экономическом сотрудничестве стран-участниц – Ушаков
Речь Путина на форуме БРИКС будет об экономическом сотрудничестве стран-участниц – Ушаков - 10.09.2026, ПРАЙМ
Речь Путина на форуме БРИКС будет об экономическом сотрудничестве стран-участниц – Ушаков
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии делового форума БРИКС выступит с речью о торгово-экономическом сотрудничестве стран объединения, заявил... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
мировая экономика
россия
индия
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии делового форума БРИКС выступит с речью о торгово-экономическом сотрудничестве стран объединения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
“Завершается мероприятие пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС. В нем будет участвовать наш президент. И он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения”, - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в программе саммита есть ряд тематических сессий, которые, в частности, посвящены цифровой экономике и инновациям.
Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС.
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мировая экономика, россия, индия, владимир путин, юрий ушаков
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии делового форума БРИКС выступит с речью о торгово-экономическом сотрудничестве стран объединения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
“Завершается мероприятие пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС. В нем будет участвовать наш президент. И он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения”, - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в программе саммита есть ряд тематических сессий, которые, в частности, посвящены цифровой экономике и инновациям.
Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС.