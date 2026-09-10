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Речь Путина на форуме БРИКС будет об экономическом сотрудничестве стран-участниц – Ушаков

Речь Путина на форуме БРИКС будет об экономическом сотрудничестве стран-участниц – Ушаков - 10.09.2026, ПРАЙМ

Речь Путина на форуме БРИКС будет об экономическом сотрудничестве стран-участниц – Ушаков

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии делового форума БРИКС выступит с речью о торгово-экономическом сотрудничестве стран объединения, заявил... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:15+0300

2026-09-10T15:15+0300

2026-09-10T15:15+0300

мировая экономика

россия

индия

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии делового форума БРИКС выступит с речью о торгово-экономическом сотрудничестве стран объединения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. “Завершается мероприятие пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС. В нем будет участвовать наш президент. И он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения”, - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что в программе саммита есть ряд тематических сессий, которые, в частности, посвящены цифровой экономике и инновациям. Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС.

индия

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мировая экономика, россия, индия, владимир путин, юрий ушаков