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Путин на саммите БРИКС планирует встретиться с главой Нового банка развития - Ушаков
Путин на саммите БРИКС планирует встретиться с главой Нового банка развития - Ушаков - 10.09.2026, ПРАЙМ
Путин на саммите БРИКС планирует встретиться с главой Нового банка развития - Ушаков
Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели планирует встретиться с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
банки
финансы
индия
владимир путин
юрий ушаков
дилма роуссефф
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели планирует встретиться с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС.
"Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Наш президент также часто с ней встречается, и, естественно, будут затронуты приоритетные вопросы взаимодействия России с банком, включая тематику финансирования проектов", - сказал Ушаков журналистам.
Кроме того, на встрече будет обсуждаться модальность участия банка в организации перспективных финансово-экономических инициатив в БРИКС, включая в предложенной Россией инициативе о новой инвестиционной платформе, уточнил Ушаков.
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банки, финансы, индия, владимир путин, юрий ушаков, дилма роуссефф
Банки, Финансы, ИНДИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дилма Роуссефф
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели планирует встретиться с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС.
"Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Наш президент также часто с ней встречается, и, естественно, будут затронуты приоритетные вопросы взаимодействия России с банком, включая тематику финансирования проектов", - сказал Ушаков журналистам.
Кроме того, на встрече будет обсуждаться модальность участия банка в организации перспективных финансово-экономических инициатив в БРИКС, включая в предложенной Россией инициативе о новой инвестиционной платформе, уточнил Ушаков.