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Путин на саммите БРИКС планирует встретиться с главой Нового банка развития - Ушаков

Путин на саммите БРИКС планирует встретиться с главой Нового банка развития - Ушаков - 10.09.2026, ПРАЙМ

Путин на саммите БРИКС планирует встретиться с главой Нового банка развития - Ушаков

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели планирует встретиться с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:15+0300

2026-09-10T15:15+0300

2026-09-10T15:15+0300

банки

финансы

индия

владимир путин

юрий ушаков

дилма роуссефф

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели планирует встретиться с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС. "Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Наш президент также часто с ней встречается, и, естественно, будут затронуты приоритетные вопросы взаимодействия России с банком, включая тематику финансирования проектов", - сказал Ушаков журналистам. Кроме того, на встрече будет обсуждаться модальность участия банка в организации перспективных финансово-экономических инициатив в БРИКС, включая в предложенной Россией инициативе о новой инвестиционной платформе, уточнил Ушаков.

индия

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банки, финансы, индия, владимир путин, юрий ушаков, дилма роуссефф