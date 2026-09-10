https://1prime.ru/20260910/region-873175803.html
Назван регион с самым большим потреблением рыбы в России
Назван регион с самым большим потреблением рыбы в России - 10.09.2026, ПРАЙМ
Назван регион с самым большим потреблением рыбы в России
Самое большое потребление рыбы в России зафиксировано в Ненецком автономном округе: его жители едят в среднем 41,4 килограмма рыбы на человека в год, сообщили... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T10:51+0300
2026-09-10T10:51+0300
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россия
общество
алтай
астраханская область
чукотка
варпэ
росстат
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Самое большое потребление рыбы в России зафиксировано в Ненецком автономном округе: его жители едят в среднем 41,4 килограмма рыбы на человека в год, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата.
"Больше всего рыбы в России едят жители Ненецкого автономного округа: по итогам 2025 года среднедушевое потребление рыбной продукции в этом регионе достигло 41,4 килограмма", - сказали в ассоциации.
Помимо Ненецкого автономного округа больше всего рыбы едят в Белгородской и Астраханской областях, Чукотке и Приморье, добавили в ВАРПЭ.
"В пять раз меньше рыбы едят жители Алтая, этот регион - аутсайдер по потреблению рыбопродукции", - отметили там.
Помимо Алтая, в число регионов, жители которых едят меньше всего рыбы, входят Тува, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания и Псковская область, продолжили в ассоциации.
В ВАРПЭ уточнили, что в России насчитывается 15 регионов с потреблением рыбопродукции свыше рекомендованных 28 килограммов на человека в год, большая часть из них - на Дальнем Востоке.
"В то же время в 11 регионах среднедушевое потребление рыбы менее 16 килограммов. В целом по стране среднедушевое потребление рыбы в 2025 году составило 22 килограмма (на 3% меньше, чем годом ранее)", - добавили в ассоциации.
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россия, общество , алтай, астраханская область, чукотка, варпэ, росстат
РОССИЯ, Общество , АЛТАЙ, Астраханская область, Чукотка, ВАРПЭ, Росстат
Назван регион с самым большим потреблением рыбы в России
ВАРПЭ: жители Ненецкого автономного округа едят в среднем 41,4 килограмма рыбы в год
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Самое большое потребление рыбы в России зафиксировано в Ненецком автономном округе: его жители едят в среднем 41,4 килограмма рыбы на человека в год, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата.
"Больше всего рыбы в России едят жители Ненецкого автономного округа: по итогам 2025 года среднедушевое потребление рыбной продукции в этом регионе достигло 41,4 килограмма", - сказали в ассоциации.
Помимо Ненецкого автономного округа больше всего рыбы едят в Белгородской и Астраханской областях, Чукотке и Приморье, добавили в ВАРПЭ.
"В пять раз меньше рыбы едят жители Алтая, этот регион - аутсайдер по потреблению рыбопродукции", - отметили там.
Помимо Алтая, в число регионов, жители которых едят меньше всего рыбы, входят Тува, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания и Псковская область, продолжили в ассоциации.
В ВАРПЭ уточнили, что в России насчитывается 15 регионов с потреблением рыбопродукции свыше рекомендованных 28 килограммов на человека в год, большая часть из них - на Дальнем Востоке.
"В то же время в 11 регионах среднедушевое потребление рыбы менее 16 килограммов. В целом по стране среднедушевое потребление рыбы в 2025 году составило 22 килограмма (на 3% меньше, чем годом ранее)", - добавили в ассоциации.