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Назван регион с самым большим потреблением рыбы в России

Назван регион с самым большим потреблением рыбы в России - 10.09.2026, ПРАЙМ

Назван регион с самым большим потреблением рыбы в России

Самое большое потребление рыбы в России зафиксировано в Ненецком автономном округе: его жители едят в среднем 41,4 килограмма рыбы на человека в год, сообщили... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:51+0300

2026-09-10T10:51+0300

2026-09-10T10:51+0300

россия

общество

алтай

астраханская область

чукотка

варпэ

росстат

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Самое большое потребление рыбы в России зафиксировано в Ненецком автономном округе: его жители едят в среднем 41,4 килограмма рыбы на человека в год, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата. "Больше всего рыбы в России едят жители Ненецкого автономного округа: по итогам 2025 года среднедушевое потребление рыбной продукции в этом регионе достигло 41,4 килограмма", - сказали в ассоциации. Помимо Ненецкого автономного округа больше всего рыбы едят в Белгородской и Астраханской областях, Чукотке и Приморье, добавили в ВАРПЭ. "В пять раз меньше рыбы едят жители Алтая, этот регион - аутсайдер по потреблению рыбопродукции", - отметили там. Помимо Алтая, в число регионов, жители которых едят меньше всего рыбы, входят Тува, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания и Псковская область, продолжили в ассоциации. В ВАРПЭ уточнили, что в России насчитывается 15 регионов с потреблением рыбопродукции свыше рекомендованных 28 килограммов на человека в год, большая часть из них - на Дальнем Востоке. "В то же время в 11 регионах среднедушевое потребление рыбы менее 16 килограммов. В целом по стране среднедушевое потребление рыбы в 2025 году составило 22 килограмма (на 3% меньше, чем годом ранее)", - добавили в ассоциации.

алтай

астраханская область

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россия, общество , алтай, астраханская область, чукотка, варпэ, росстат