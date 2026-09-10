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Титов оценил возможность перехода на бессрочный безвизовый режим с Китаем

Титов оценил возможность перехода на бессрочный безвизовый режим с Китаем - 10.09.2026, ПРАЙМ

Титов оценил возможность перехода на бессрочный безвизовый режим с Китаем

Бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем - разумное и обоснованное решение, это в перспективе позволит в разы увеличить турпоток, заявил РИА Новости... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:24+0300

2026-09-10T14:24+0300

2026-09-10T14:37+0300

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туризм

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пекин

борис титов

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем - разумное и обоснованное решение, это в перспективе позволит в разы увеличить турпоток, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил 31 августа, что Россия готова к совместной работе по переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. "Я оцениваю это как очень возможное, разумное и обоснованное (решение - ред.)", - сказал Титов в кулуарах VII Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса, отвечая на вопрос о том, как он оценивает возможность перехода на бессрочный безвизовый режим России и Китая. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее в четверг в рамках форума сообщил, что к концу текущего года турпоток из Китая в Россию может превысить доковидные 4,2 миллиона туристов. "Вообще потенциал в разы увеличить количество туристов", - отметил Титов. Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, бизнес, туризм, китай, кнр, пекин, борис титов, владимир путин, си цзиньпин