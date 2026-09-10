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"Росатом" поможет создать во Вьетнаме центр квантовых технологий
"Росатом" поможет создать во Вьетнаме центр квантовых технологий - 10.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" поможет создать во Вьетнаме центр квантовых технологий
"Росатом" поможет создать во Вьетнаме центр квантовых технологий, сообщила директор по квантовым технологиям российской атомной госкорпорации Екатерина... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:29+0300
2026-09-10T13:29+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Росатом" поможет создать во Вьетнаме центр квантовых технологий, сообщила директор по квантовым технологиям российской атомной госкорпорации Екатерина Солнцева.
Она выступила в среду в Москве на российско-вьетнамском научно-технологическом форуме, который был приурочен к визиту генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама в РФ.
По словам Солнцевой, в фокусе будущего сотрудничества, во-первых, совместная разработка дорожной карты квантового развития и проектирование центра квантовых технологий, который планируется создать во Вьетнаме; второе - совместная работа над реализацией этой дорожной карты, в том числе, создание совместных лабораторий; третье - подготовка кадров.
"Это является значимой и очень сложной задачей: в короткий срок надо, по сути, создать новую высокотехнологичную индустрию", – добавила она.
"Росатом" отвечает за реализацию дорожной карты по развитию в России высокотехнологичной области "Квантовые вычисления".
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технологии, промышленность, вьетнам, москва, то лам, росатом
Технологии, Промышленность, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, То Лам, Росатом
"Росатом" поможет создать во Вьетнаме центр квантовых технологий
"Росатом" поможет создать в Вьетнаме центр квантовых технологий
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Росатом" поможет создать во Вьетнаме центр квантовых технологий, сообщила директор по квантовым технологиям российской атомной госкорпорации Екатерина Солнцева.
Она выступила в среду в Москве на российско-вьетнамском научно-технологическом форуме, который был приурочен к визиту генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама в РФ.
По словам Солнцевой, в фокусе будущего сотрудничества, во-первых, совместная разработка дорожной карты квантового развития и проектирование центра квантовых технологий, который планируется создать во Вьетнаме; второе - совместная работа над реализацией этой дорожной карты, в том числе, создание совместных лабораторий; третье - подготовка кадров.
"Это является значимой и очень сложной задачей: в короткий срок надо, по сути, создать новую высокотехнологичную индустрию", – добавила она.
"Росатом" отвечает за реализацию дорожной карты по развитию в России высокотехнологичной области "Квантовые вычисления".