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Росавиация планирует начать сертификацию самолетов Ил-114 в Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Росавиация планирует начать сертификацию самолетов Ил-114 в Индии
Росавиация планирует начать сертификацию самолетов Ил-114 в Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
Росавиация планирует начать сертификацию самолетов Ил-114 в Индии
Начало сертификации самолетов Ил-114-300 и "Суперджет" (SJ-100), двигателей ТВ7-117 и ПД-8, а также винта АВ-112 в Индии планируется в ближайшее время,... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:21+0300
2026-09-10T09:21+0300
бизнес
россия
промышленность
индия
антон алиханов
росавиация
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Начало сертификации самолетов Ил-114-300 и "Суперджет" (SJ-100), двигателей ТВ7-117 и ПД-8, а также винта АВ-112 в Индии планируется в ближайшее время, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия". "Мы сегодня обсудили производство машин Ил-114 в Индии. Для реализации этого проекта необходима серия сертификационных мероприятий в самой Индии. Это касается машины Ил-114, двигателя ТВ7-117, винта АВ-112, "Суперджета" и двигателя ПД-8. Сегодня с главой Минпромторга Антоном Алихановым и министром гражданской авиации Индии обсудили этот вопрос", - сказал Ядров. "В ближайшее время полетим в Индию уже для того, чтобы обменяться документами для проведения сертификационных мероприятий", - добавил он. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, россия, промышленность, индия, антон алиханов, росавиация, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Росавиация, Минпромторг
09:21 10.09.2026
 
Росавиация планирует начать сертификацию самолетов Ил-114 в Индии

Росавиация: сертификацию Ил-114-300 и SJ-100 в Индии планируют в ближайшее время

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Начало сертификации самолетов Ил-114-300 и "Суперджет" (SJ-100), двигателей ТВ7-117 и ПД-8, а также винта АВ-112 в Индии планируется в ближайшее время, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
"Мы сегодня обсудили производство машин Ил-114 в Индии. Для реализации этого проекта необходима серия сертификационных мероприятий в самой Индии. Это касается машины Ил-114, двигателя ТВ7-117, винта АВ-112, "Суперджета" и двигателя ПД-8. Сегодня с главой Минпромторга Антоном Алихановым и министром гражданской авиации Индии обсудили этот вопрос", - сказал Ядров.
"В ближайшее время полетим в Индию уже для того, чтобы обменяться документами для проведения сертификационных мероприятий", - добавил он.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьИНДИЯАнтон АлихановРосавиацияМинпромторг
 
 
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