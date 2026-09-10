https://1prime.ru/20260910/rospatent-873176465.html
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров - 10.09.2026, ПРАЙМ
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах, чтобы защитить россиян от покупки контрафактной продукции, сообщил... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:03+0300
2026-09-10T11:03+0300
2026-09-10T11:03+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
роспатент
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах, чтобы защитить россиян от покупки контрафактной продукции, сообщил глава ведомства Юрий Зубов.
Председатель правительства Михаил Мишустин провел с Зубовым рабочую встречу.
"Разработали механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маректплейсах на предмет их как раз-таки прав интеллектуальной собственности", - сказал Зубов.
Он добавил, что данный механизм будет запущен с 1 марта 2027 года.
"Цифровые платформы будут в автоматическом режиме обращаться к единому реестру Роспатента, проверять продавца и конкретные товары на предмет исключительных прав", - отметил глава Роспатента.
По его словам, таким образом будут подтверждаться правовая чистота и права конкретных продавцов и товаров. Кроме того, инициатива обезопасит граждан от покупки контрафактной продукции.
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бизнес, россия, михаил мишустин, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Роспатент
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров
Роспатент разработал механизм проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах, чтобы защитить россиян от покупки контрафактной продукции, сообщил глава ведомства Юрий Зубов.
Председатель правительства Михаил Мишустин провел с Зубовым рабочую встречу.
"Разработали механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маректплейсах на предмет их как раз-таки прав интеллектуальной собственности", - сказал Зубов.
Он добавил, что данный механизм будет запущен с 1 марта 2027 года.
"Цифровые платформы будут в автоматическом режиме обращаться к единому реестру Роспатента, проверять продавца и конкретные товары на предмет исключительных прав", - отметил глава Роспатента.
По его словам, таким образом будут подтверждаться правовая чистота и права конкретных продавцов и товаров. Кроме того, инициатива обезопасит граждан от покупки контрафактной продукции.