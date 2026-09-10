Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/rospatent-873176465.html
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров - 10.09.2026, ПРАЙМ
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах, чтобы защитить россиян от покупки контрафактной продукции, сообщил... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:03+0300
2026-09-10T11:03+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873176465.jpg?1789027439
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах, чтобы защитить россиян от покупки контрафактной продукции, сообщил глава ведомства Юрий Зубов. Председатель правительства Михаил Мишустин провел с Зубовым рабочую встречу. "Разработали механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маректплейсах на предмет их как раз-таки прав интеллектуальной собственности", - сказал Зубов. Он добавил, что данный механизм будет запущен с 1 марта 2027 года. "Цифровые платформы будут в автоматическом режиме обращаться к единому реестру Роспатента, проверять продавца и конкретные товары на предмет исключительных прав", - отметил глава Роспатента. По его словам, таким образом будут подтверждаться правовая чистота и права конкретных продавцов и товаров. Кроме того, инициатива обезопасит граждан от покупки контрафактной продукции.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, михаил мишустин, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Роспатент
11:03 10.09.2026
 
Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров

Роспатент разработал механизм проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Роспатент разработал механизм для проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах, чтобы защитить россиян от покупки контрафактной продукции, сообщил глава ведомства Юрий Зубов.
Председатель правительства Михаил Мишустин провел с Зубовым рабочую встречу.
"Разработали механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маректплейсах на предмет их как раз-таки прав интеллектуальной собственности", - сказал Зубов.
Он добавил, что данный механизм будет запущен с 1 марта 2027 года.
"Цифровые платформы будут в автоматическом режиме обращаться к единому реестру Роспатента, проверять продавца и конкретные товары на предмет исключительных прав", - отметил глава Роспатента.
По его словам, таким образом будут подтверждаться правовая чистота и права конкретных продавцов и товаров. Кроме того, инициатива обезопасит граждан от покупки контрафактной продукции.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала