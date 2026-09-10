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В России за семь лет появится 500 тысяч новых рабочих мест - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В России за семь лет появится 500 тысяч новых рабочих мест
В России за семь лет появится 500 тысяч новых рабочих мест - 10.09.2026, ПРАЙМ
В России за семь лет появится 500 тысяч новых рабочих мест
Примерно 500 тысяч новых рабочих мест появится в России в ближайшие семь лет, а еще необходимо будет заместить 11,5 миллиона работников, заявил РИА Новости... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:21+0300
2026-09-10T00:21+0300
россия
фнс россии
цср
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Примерно 500 тысяч новых рабочих мест появится в России в ближайшие семь лет, а еще необходимо будет заместить 11,5 миллиона работников, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. "До 2032 года потребуется заместить примерно 11,5 миллиона работников, которые будут выбывать преимущественно в связи с достижением пенсионного возраста, и еще около 500 тысяч человек потребуются на новые рабочие места. То есть речь идет примерно о 12 миллионах работников за семь лет", - рассказал он. Частично решить вопрос помогут срочные трудовые договоры, когда работодатель нанимает специалиста только на определенный период времени. Но эта практика может получить широкое распространение только в некоторых отраслях, преимущественно в малом и среднем бизнесе, предупредил аналитик. Эксперт напомнил, что с 1 сентября была расширена возможность заключения срочных трудовых договоров для предприятий малого бизнеса: если раньше срочный трудовой договор по соглашению сторон мог заключаться с работниками малого предприятия с численностью до 35 человек, то теперь этот порог повышен вдвое – до 70 человек. При этом для розничной торговли и бытового обслуживания остается ограничение в 20 человек. Эти изменения весьма значительны для рынка, уверен Смелов: по данным Единого реестра МСП ФНС, среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства составляет около 15 миллионов человек. "Конечно, новая норма затронет только часть этого сектора — компании соответствующего размера, — но речь в любом случае идет о заметном сегменте российского рынка труда", - сказал он. При этом массового отказа компаний от бессрочного найма в России не будет, уверены в ЦСР. "Я бы говорил не о массовом переходе с постоянной занятости на временную, а о большей сегментации рынка. Там, где предложение работников выросло и кандидатов достаточно, срочный найм действительно может использоваться активнее. Но за дефицитных специалистов работодатели будут по-прежнему конкурировать, и стабильный бессрочный договор сам по себе становится инструментом удержания", - пояснил Смелов.
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россия, фнс россии, цср
РОССИЯ, ФНС России, ЦСР
00:21 10.09.2026
 
В России за семь лет появится 500 тысяч новых рабочих мест

Глава ЦСР Смелов: 500 тысяч новых рабочих мест появится в России в ближайшие семь лет

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Примерно 500 тысяч новых рабочих мест появится в России в ближайшие семь лет, а еще необходимо будет заместить 11,5 миллиона работников, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"До 2032 года потребуется заместить примерно 11,5 миллиона работников, которые будут выбывать преимущественно в связи с достижением пенсионного возраста, и еще около 500 тысяч человек потребуются на новые рабочие места. То есть речь идет примерно о 12 миллионах работников за семь лет", - рассказал он.
Частично решить вопрос помогут срочные трудовые договоры, когда работодатель нанимает специалиста только на определенный период времени. Но эта практика может получить широкое распространение только в некоторых отраслях, преимущественно в малом и среднем бизнесе, предупредил аналитик.
Эксперт напомнил, что с 1 сентября была расширена возможность заключения срочных трудовых договоров для предприятий малого бизнеса: если раньше срочный трудовой договор по соглашению сторон мог заключаться с работниками малого предприятия с численностью до 35 человек, то теперь этот порог повышен вдвое – до 70 человек. При этом для розничной торговли и бытового обслуживания остается ограничение в 20 человек.
Эти изменения весьма значительны для рынка, уверен Смелов: по данным Единого реестра МСП ФНС, среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства составляет около 15 миллионов человек. "Конечно, новая норма затронет только часть этого сектора — компании соответствующего размера, — но речь в любом случае идет о заметном сегменте российского рынка труда", - сказал он.
При этом массового отказа компаний от бессрочного найма в России не будет, уверены в ЦСР.
"Я бы говорил не о массовом переходе с постоянной занятости на временную, а о большей сегментации рынка. Там, где предложение работников выросло и кандидатов достаточно, срочный найм действительно может использоваться активнее. Но за дефицитных специалистов работодатели будут по-прежнему конкурировать, и стабильный бессрочный договор сам по себе становится инструментом удержания", - пояснил Смелов.
 
РОССИЯФНС РоссииЦСР
 
 
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