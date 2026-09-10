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В России запустили предзаказ на новые iPhone 18 Pro и Pro Max

В России запустили предзаказ на новые iPhone 18 Pro и Pro Max - 10.09.2026, ПРАЙМ

В России запустили предзаказ на новые iPhone 18 Pro и Pro Max

Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "М.Видео" запустили предзаказ на новые модели iPhone 18 Pro и Pro Max в России - цены на маркетплейсах начинаются от 141... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T00:43+0300

2026-09-10T00:43+0300

2026-09-10T00:43+0300

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технологии

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "М.Видео" запустили предзаказ на новые модели iPhone 18 Pro и Pro Max в России - цены на маркетплейсах начинаются от 141 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний. Так, первым среди маркетплейсов предзаказ на новый iPhone запустил Wildberries. Там предложения начинаются от 141 тысячи рублей. При этом для предзаказа доступны только модели Pro и Pro Max. "У карточек товаров с возможностью предзаказа есть специальная плашка, а в момент добавления в корзину пользователь увидит примерные сроки доставки. В остальном клиенту остается внести предоплату, выбрать вариант и адрес доставки", - пояснили в пресс-службе. В свою очередь Оzon открыл предзаказ на новинки Apple совместно с restore:. Там стоимость на iPhone 18 Pro варьируется от 199 990 до 399 990 рублей. Стоимость iPhone 18 Pro Max будет варьироваться от 219 990 рублей до 449 990 рублей. Новинки можно будет приобрести в приложении "Оzon Селект". В "М.Видео" iPhone 18 Pro будет доступен от 174 999 рублей, а Pro Max - от 189 999 рублей, рассказали в компании. "Мы ожидаем, что бордовый станет одним из главных хитов новой линейки и может оказаться самым востребованным цветом среди покупателей Pro-моделей", - добавили там. На "Яндекс Маркете" предзаказ стартует 10 сентября, при этом получить сам телефон можно будет только после 26 сентября. Там iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тысяч рублей, Pro Max - от 157 тысяч. Ожидаемая цена на первый складной iPhone Duo начинается от 245 тысяч рублей, сообщили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, wildberries, яндекс маркет, м.видео