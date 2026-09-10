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Россия видит перспективы в работе с Индией в отношении Ил-114-300 и SJ-100
Россия видит перспективы в работе с Индией в отношении Ил-114-300 и SJ-100 - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия видит перспективы в работе с Индией в отношении Ил-114-300 и SJ-100
Россия видит перспективы в совместной работе с Индией в отношении самолета регионального класса Ил-114-300 и пассажирского лайнера SJ-100 ("Суперджета"), заявил | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:23+0300
2026-09-10T08:23+0300
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антон алиханов
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы в совместной работе с Индией в отношении самолета регионального класса Ил-114-300 и пассажирского лайнера SJ-100 ("Суперджета"), заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Речь в первую очередь конечно идет о самолете "Суперджет-100" – эта известная машина теперь оснащена новым российским двигателем ПД-8… Видим перспективы и в работе по региональному самолету Ил-114-300, на который устанавливаются новые российские турбовинтовые двигатели", - сказал министр.
"Самолет получил сертификат в июне этого года. Он превосходит зарубежные аналоги по ряду показателей, в частности, по топливной эффективности", - добавил он.
Алиханов подчеркнул, что Россия с индийскими партнерами можем открыть новую страницу индустриального сотрудничества. Стороны могут запустить масштабную инициативу, направленную как на развитие новых технологий, так и на обеспечение транспортной безопасности и связанности стран.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия видит перспективы в работе с Индией в отношении Ил-114-300 и SJ-100
Алиханов: Россия видит перспективы в совместной работе с Индией по Ил-114-300 и SJ-100
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия видит перспективы в совместной работе с Индией в отношении самолета регионального класса Ил-114-300 и пассажирского лайнера SJ-100 ("Суперджета"), заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Речь в первую очередь конечно идет о самолете "Суперджет-100" – эта известная машина теперь оснащена новым российским двигателем ПД-8… Видим перспективы и в работе по региональному самолету Ил-114-300, на который устанавливаются новые российские турбовинтовые двигатели", - сказал министр.
"Самолет получил сертификат в июне этого года. Он превосходит зарубежные аналоги по ряду показателей, в частности, по топливной эффективности", - добавил он.
Алиханов подчеркнул, что Россия с индийскими партнерами можем открыть новую страницу индустриального сотрудничества. Стороны могут запустить масштабную инициативу, направленную как на развитие новых технологий, так и на обеспечение транспортной безопасности и связанности стран.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.