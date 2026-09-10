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В России вступит в силу закон о налоге на работающих иностранцев - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В России вступит в силу закон о налоге на работающих иностранцев
В России вступит в силу закон о налоге на работающих иностранцев - 10.09.2026, ПРАЙМ
В России вступит в силу закон о налоге на работающих иностранцев
Начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что с 2027 вступит закон о налогообложении работающих иностранцев за... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:48+0300
2026-09-10T10:40+0300
общество
россия
владимир путин
мвд
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что с 2027 вступит закон о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны. Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел России - начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД генерал-полковником полиции Андреем Кикотем. "По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны", - сказал Кикоть. По его словам, в рамках Концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семей, и удалось добиться снижения на 20 процентов по отношению к 1,7 миллиона человек благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей из таких семей в школы.
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общество , россия, владимир путин, мвд
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, МВД
09:48 10.09.2026 (обновлено: 10:40 10.09.2026)
 
В России вступит в силу закон о налоге на работающих иностранцев

Кикоть: закон о налогообложении работающих иностранцев вступит в силу с 2027 года

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что с 2027 вступит закон о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.
Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел России - начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД генерал-полковником полиции Андреем Кикотем.
"По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны", - сказал Кикоть.
По его словам, в рамках Концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семей, и удалось добиться снижения на 20 процентов по отношению к 1,7 миллиона человек благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей из таких семей в школы.
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинМВД
 
 
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