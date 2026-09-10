https://1prime.ru/20260910/rossija-873177972.html

Россия в августе нарастила выпуск стальных труб

Россия в августе нарастила выпуск стальных труб - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия в августе нарастила выпуск стальных труб

Производство стальных труб в России в августе текущего года увеличилось на 11% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:37+0300

2026-09-10T11:37+0300

2026-09-10T11:37+0300

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873177972.jpg?1789029444

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Производство стальных труб в России в августе текущего года увеличилось на 11% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". При этом за январь-август выпуск труб снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,9 миллиона тонн. Выплавка стали в августе выросла на 4,9%, до 5,7 миллиона тонн, а за восемь месяцев - сократилась на 4,3%, до 43,7 миллиона тонн. Производство готового проката в прошлом месяце осталось примерно на уровне прошлого года, увеличившись на 0,3%, до 4,8 миллиона тонн. Тем не менее с начала года оно снизилось на 4% - до 38,1 миллиона тонн. Выплавка чугуна в августе составила 4,2 миллиона тонн, увеличившись на 3,9%. По итогам восьми месяцев показатель сократился на 4,4% в годовом выражении - до 32,3 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса в предшествующем месяце вырос на 4,7%, до 1,9 миллиона тонн. С начала года он составил 14,5 миллиона тонн, что на 4,3% ниже показателя годом ранее. Добыча железной руды в августе увеличилась на 0,3%, до 8,6 миллиона тонн, а в январе-августе она уменьшилась на 4,1%, до 68,3 миллиона тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес