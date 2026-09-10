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Россия в августе нарастила выпуск стальных труб - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Россия в августе нарастила выпуск стальных труб
Россия в августе нарастила выпуск стальных труб - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия в августе нарастила выпуск стальных труб
Производство стальных труб в России в августе текущего года увеличилось на 11% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:37+0300
2026-09-10T11:37+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Производство стальных труб в России в августе текущего года увеличилось на 11% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". При этом за январь-август выпуск труб снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,9 миллиона тонн. Выплавка стали в августе выросла на 4,9%, до 5,7 миллиона тонн, а за восемь месяцев - сократилась на 4,3%, до 43,7 миллиона тонн. Производство готового проката в прошлом месяце осталось примерно на уровне прошлого года, увеличившись на 0,3%, до 4,8 миллиона тонн. Тем не менее с начала года оно снизилось на 4% - до 38,1 миллиона тонн. Выплавка чугуна в августе составила 4,2 миллиона тонн, увеличившись на 3,9%. По итогам восьми месяцев показатель сократился на 4,4% в годовом выражении - до 32,3 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса в предшествующем месяце вырос на 4,7%, до 1,9 миллиона тонн. С начала года он составил 14,5 миллиона тонн, что на 4,3% ниже показателя годом ранее. Добыча железной руды в августе увеличилась на 0,3%, до 8,6 миллиона тонн, а в январе-августе она уменьшилась на 4,1%, до 68,3 миллиона тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.
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россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
11:37 10.09.2026
 
Россия в августе нарастила выпуск стальных труб

"Корпорация Чермет": производство стальных труб в России в августе выросло на 11%

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Производство стальных труб в России в августе текущего года увеличилось на 11% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет".
При этом за январь-август выпуск труб снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,9 миллиона тонн.
Выплавка стали в августе выросла на 4,9%, до 5,7 миллиона тонн, а за восемь месяцев - сократилась на 4,3%, до 43,7 миллиона тонн.
Производство готового проката в прошлом месяце осталось примерно на уровне прошлого года, увеличившись на 0,3%, до 4,8 миллиона тонн. Тем не менее с начала года оно снизилось на 4% - до 38,1 миллиона тонн.
Выплавка чугуна в августе составила 4,2 миллиона тонн, увеличившись на 3,9%. По итогам восьми месяцев показатель сократился на 4,4% в годовом выражении - до 32,3 миллиона тонн.
Выпуск валового сухого кокса в предшествующем месяце вырос на 4,7%, до 1,9 миллиона тонн. С начала года он составил 14,5 миллиона тонн, что на 4,3% ниже показателя годом ранее.
Добыча железной руды в августе увеличилась на 0,3%, до 8,6 миллиона тонн, а в январе-августе она уменьшилась на 4,1%, до 68,3 миллиона тонн.
"Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.
 
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