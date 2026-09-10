https://1prime.ru/20260910/rossija-873181619.html
Россия и Китай планируют открыть рейсы на новых туристических маршрутах
Россия и Китай планируют открыть рейсы на новых туристических маршрутах - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай планируют открыть рейсы на новых туристических маршрутах
Россия и Китай в ближайшей перспективе планируют открыть рейсы на новых туристических маршрутах, в том числе ожидается запуск взаимного автотуризма, сообщил... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:34+0300
2026-09-10T12:34+0300
2026-09-10T12:34+0300
бизнес
россия
туризм
китай
пекин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай в ближайшей перспективе планируют открыть рейсы на новых туристических маршрутах, в том числе ожидается запуск взаимного автотуризма, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В ближайшей перспективе планируем расширить возможности российских и китайских путешественников за счет открытия рейсов на новых туристических маршрутах и запуска взаимного автотуризма", - сказал Чернышенко в ходе VII Российско-Китайского форума.
В свою очередь Россия представит новые продукты для китайского рынка под единым брендом Discover Russia на выставке выездного и въездного туризма, который пройдет в октябре в Пекине.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, туризм, китай, пекин, дмитрий чернышенко
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, КИТАЙ, Пекин, Дмитрий Чернышенко
Россия и Китай планируют открыть рейсы на новых туристических маршрутах
Чернышенко: Россия и Китай планируют открыть рейсы на новых туристических маршрутах
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай в ближайшей перспективе планируют открыть рейсы на новых туристических маршрутах, в том числе ожидается запуск взаимного автотуризма, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В ближайшей перспективе планируем расширить возможности российских и китайских путешественников за счет открытия рейсов на новых туристических маршрутах и запуска взаимного автотуризма", - сказал Чернышенко в ходе VII Российско-Китайского форума.
В свою очередь Россия представит новые продукты для китайского рынка под единым брендом Discover Russia на выставке выездного и въездного туризма, который пройдет в октябре в Пекине.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.