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Россия планирует увеличить число туристов из Китая до 5,5 миллиона человек
Россия планирует увеличить число туристов из Китая до 5,5 миллиона человек - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия планирует увеличить число туристов из Китая до 5,5 миллиона человек
Россия планирует увеличить количество туристов из Китая до 5,5 миллиона человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:40+0300
2026-09-10T12:40+0300
2026-09-10T12:40+0300
туризм
бизнес
россия
китай
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить количество туристов из Китая до 5,5 миллиона человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В планах у нас то, что мы готовимся обеспечить прием более 5,5 миллиона путешественников из Китая", - сказал он на VII Российско-Китайском форуме.
Чернышенко отметил, что туристический поток по итогам первого полугодия вырос уже в 1,5 раза. "К концу (года - ред.) превысит доковидные 4,2 миллиона. Но потенциал - мы понимаем, что он гораздо выше", - добавил вице-премьер.
По его словам, для этого российский бизнес создает качественные условия, развивает номерной фонд, а также точки притяжения и продукты, адаптированные для гостей из Китая.
Так, в России находится уже более 80 объектов гостеприимства, включая гостиницы, объекты показа, а также аэропорты, которые прошли сертификацию по стандарту China Friendly. "Россия готова будет к приему китайских гостей", - заключил он.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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туризм, бизнес, россия, китай, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Чернышенко
Россия планирует увеличить число туристов из Китая до 5,5 миллиона человек
Чернышенко: Россия планирует увеличить число туристов из Китая до 5,5 млн человек
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить количество туристов из Китая до 5,5 миллиона человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В планах у нас то, что мы готовимся обеспечить прием более 5,5 миллиона путешественников из Китая", - сказал он на VII Российско-Китайском форуме.
Чернышенко отметил, что туристический поток по итогам первого полугодия вырос уже в 1,5 раза. "К концу (года - ред.) превысит доковидные 4,2 миллиона. Но потенциал - мы понимаем, что он гораздо выше", - добавил вице-премьер.
По его словам, для этого российский бизнес создает качественные условия, развивает номерной фонд, а также точки притяжения и продукты, адаптированные для гостей из Китая.
Так, в России находится уже более 80 объектов гостеприимства, включая гостиницы, объекты показа, а также аэропорты, которые прошли сертификацию по стандарту China Friendly. "Россия готова будет к приему китайских гостей", - заключил он.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.