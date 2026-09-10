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Россия и Китай прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы" - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы"
Россия и Китай прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы" - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы"
Речные перевозки являются перспективным направлением сотрудничества России и Китая, страны совместно прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы", сообщил... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:20+0300
2026-09-10T13:20+0300
бизнес
россия
китай
москва
марат хуснуллин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Речные перевозки являются перспективным направлением сотрудничества России и Китая, страны совместно прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день Китай лидирует в мире по объемам перевозок речным транспортом. "Это тема (речных перевозок - ред.), которая для нас имеет тоже огромную перспективу. И мы по этому направлению работаем, в том числе в рамках сотрудничества России и Китая по линии "Волга- Янцзы", - сказал Хуснуллин на пленарной сессии VII Российско-Китайского Форума предпринимателей "Путь успеха". Седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит 10-11 сентября в Москве в Национальном центре "Россия". РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
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бизнес, россия, китай, москва, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Марат Хуснуллин
13:20 10.09.2026
 
Россия и Китай прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы"

Вице-премьер Хуснуллин: Россия и Китай прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы"

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Речные перевозки являются перспективным направлением сотрудничества России и Китая, страны совместно прорабатывают проект маршрута "Волга — Янцзы", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день Китай лидирует в мире по объемам перевозок речным транспортом.
"Это тема (речных перевозок - ред.), которая для нас имеет тоже огромную перспективу. И мы по этому направлению работаем, в том числе в рамках сотрудничества России и Китая по линии "Волга- Янцзы", - сказал Хуснуллин на пленарной сессии VII Российско-Китайского Форума предпринимателей "Путь успеха".
Седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит 10-11 сентября в Москве в Национальном центре "Россия". РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВАМарат Хуснуллин
 
 
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