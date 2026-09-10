https://1prime.ru/20260910/rossija-873184732.html

Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае

Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае

Россия предлагает создать сеть ресторанов русской кухни в Китае, сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:26+0300

2026-09-10T13:26+0300

2026-09-10T13:26+0300

бизнес

россия

китай

борис титов

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия предлагает создать сеть ресторанов русской кухни в Китае, сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Мы сегодня предлагаем создание целой сети русских ресторанов в Китае. И я очень надеюсь, что вы - наши рестораны, поддержите нашу инициативу", - сказал Титов на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. Он также заверил представителей российского бизнеса, что в Китае есть огромный интерес к русской кухне, однако предложение пока очень слабое. "Кстати, предложений китайской кухни в России намного больше, но не всегда она по уровню тоже соответствует лучшему стандарту", - добавил Титов. VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, борис титов