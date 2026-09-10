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Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае
Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае
Россия предлагает создать сеть ресторанов русской кухни в Китае, сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:26+0300
2026-09-10T13:26+0300
бизнес
россия
китай
борис титов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия предлагает создать сеть ресторанов русской кухни в Китае, сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Мы сегодня предлагаем создание целой сети русских ресторанов в Китае. И я очень надеюсь, что вы - наши рестораны, поддержите нашу инициативу", - сказал Титов на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. Он также заверил представителей российского бизнеса, что в Китае есть огромный интерес к русской кухне, однако предложение пока очень слабое. "Кстати, предложений китайской кухни в России намного больше, но не всегда она по уровню тоже соответствует лучшему стандарту", - добавил Титов. VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, китай, борис титов
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Борис Титов
13:26 10.09.2026
 
Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае

Глава РККДМР Титов предложил создать сеть ресторанов русской кухни в Китае

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия предлагает создать сеть ресторанов русской кухни в Китае, сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Мы сегодня предлагаем создание целой сети русских ресторанов в Китае. И я очень надеюсь, что вы - наши рестораны, поддержите нашу инициативу", - сказал Титов на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Он также заверил представителей российского бизнеса, что в Китае есть огромный интерес к русской кухне, однако предложение пока очень слабое. "Кстати, предложений китайской кухни в России намного больше, но не всегда она по уровню тоже соответствует лучшему стандарту", - добавил Титов.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙБорис Титов
 
 
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