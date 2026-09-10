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Tenet Plus начал продажи кроссовера L4 в России

Tenet Plus начал продажи кроссовера L4 в России - 10.09.2026, ПРАЙМ

Tenet Plus начал продажи кроссовера L4 в России

Автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи кроссовера L4 в России в двух комплектациях "Стайл" и "Элегант" по цене 2,5 и 2,7 миллиона рублей соответственно,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:44+0300

2026-09-10T13:44+0300

2026-09-10T13:44+0300

бизнес

россия

калуга

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи кроссовера L4 в России в двух комплектациях "Стайл" и "Элегант" по цене 2,5 и 2,7 миллиона рублей соответственно, сообщила пресс-служба марки. "Российский автомобильный бренд Tenet Plus объявляет о старте продаж городского кроссовера Tenet Plus L4. Модель... представлена в двух комплектациях: "Стайл" стоимостью 2 540 000 рублей и "Элегант" стоимостью 2 690 000 рублей", - говорится в сообщении. Бренд Tenet Plus создан российской компанией "АГР Холдинг", владеющей бывшими заводами Volkswagen в Калуге, а также Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге, совместно с китайской компанией Defetoo. Модель L4 представляет из себя пятиместный кроссовер длиной 4,5 метра, шириной 1,8 метра и высотой 1,6 метра. Автомобиль имеет передний привод, 1,5-литровый турбированный двигатель на 147 лошадиных сил и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

калуга

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, калуга, санкт-петербург, volkswagen, hyundai, general motors