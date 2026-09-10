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Россия за пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз

Россия за пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия за пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз

Россия за последние пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в 6 раз - до 6,5 миллиона тонн, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:17+0300

2026-09-10T14:17+0300

2026-09-10T14:17+0300

россия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия за последние пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в 6 раз - до 6,5 миллиона тонн, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Относительно последних пяти лет мы увеличили поставки в шесть раз, и в сегодняшнем объеме это порядка 6,5 миллиона тонн удобрений. Поэтому этот рынок, конечно, большой, ключевой", - сказал он ИС "Вести". Гурьев добавил, что общий объем поставок российских минеральных удобрений в страны БРИКС на сегодняшний день составляет 23,4 миллиона тонн.

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