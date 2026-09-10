https://1prime.ru/20260910/rossija-873186247.html
Россия за пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз
Россия за пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия за пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз
Россия за последние пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в 6 раз - до 6,5 миллиона тонн, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:17+0300
2026-09-10T14:17+0300
2026-09-10T14:17+0300
россия
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873186247.jpg?1789039075
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия за последние пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в 6 раз - до 6,5 миллиона тонн, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Относительно последних пяти лет мы увеличили поставки в шесть раз, и в сегодняшнем объеме это порядка 6,5 миллиона тонн удобрений. Поэтому этот рынок, конечно, большой, ключевой", - сказал он ИС "Вести".
Гурьев добавил, что общий объем поставок российских минеральных удобрений в страны БРИКС на сегодняшний день составляет 23,4 миллиона тонн.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия
Россия за пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в шесть раз
Глава РАПУ Гурьев: Россия за пять лет увеличила поставки удобрений в Индию в шесть раз
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия за последние пять лет нарастила поставки удобрений в Индию в 6 раз - до 6,5 миллиона тонн, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Относительно последних пяти лет мы увеличили поставки в шесть раз, и в сегодняшнем объеме это порядка 6,5 миллиона тонн удобрений. Поэтому этот рынок, конечно, большой, ключевой", - сказал он ИС "Вести".
Гурьев добавил, что общий объем поставок российских минеральных удобрений в страны БРИКС на сегодняшний день составляет 23,4 миллиона тонн.