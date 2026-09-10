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Россия предложила Индии обсудить кооперацию в области беспилотных систем

Россия предложила Индии обсудить кооперацию в области беспилотных систем - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия предложила Индии обсудить кооперацию в области беспилотных систем

Россия предложила индийским партнерам рассмотреть возможность кооперации в области беспилотных транспортных систем, заявил глава Минпромторга России Антон... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:40+0300

2026-09-10T15:40+0300

2026-09-10T15:40+0300

россия

бизнес

технологии

индия

антон алиханов

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия предложила индийским партнерам рассмотреть возможность кооперации в области беспилотных транспортных систем, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". "Предлагаем рассмотреть возможности кооперации и в области беспилотных транспортных систем. У нас этот сектор быстро развивается. Новые решения находят широкое применение в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в аэрофотосъемке и картографии, в доставке грузов", - сказал министр. Алиханов добавил, что Россия ведет разработку систем по контролю воздушного пространства, которые станут основой для управления беспилотным авиатранспортом в ближайшем будущем. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют свою продукцию.

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россия, бизнес, технологии, индия, антон алиханов, минпромторг