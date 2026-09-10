https://1prime.ru/20260910/rossija-873191875.html
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники
Россия и Индия обладают большим потенциалом во взаимодействии в сфере микроэлектроники, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:43+0300
2026-09-10T15:43+0300
2026-09-10T15:43+0300
технологии
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бизнес
индия
антон алиханов
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают большим потенциалом во взаимодействии в сфере микроэлектроники, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Видим перспективы для совместной работы в области микроэлектроники. Сегодня ключевым элементом разработки электронных компонентов являются системы автоматизированного проектирования микроэлектроники (САПР). Россия активно работает над созданием собственных технологий в этой области. Уверен, есть большой потенциал взаимодействия с индийскими партнерами по этому направлению, готовы к организации совместных разработок и программ обучения специалистов", - сказал министр.
Он отметил, что российская сторона предложила индийским партнерам консолидировать усилия в области цифровых технологий. Отечественные решения применяются в системе госуправления, образования и науки, здравоохранения, в промышленности и сельском хозяйстве.
"Ряд наших разработчиков успешно реализуют проекты в Индии, поставляя решения "Умного города", технологии для распознавания лиц, объектов и другие. Думаю, у нас здесь большое поле для дальнейшей работы", - добавил Алиханов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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технологии, россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники
Алиханов: Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают большим потенциалом во взаимодействии в сфере микроэлектроники, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Видим перспективы для совместной работы в области микроэлектроники. Сегодня ключевым элементом разработки электронных компонентов являются системы автоматизированного проектирования микроэлектроники (САПР). Россия активно работает над созданием собственных технологий в этой области. Уверен, есть большой потенциал взаимодействия с индийскими партнерами по этому направлению, готовы к организации совместных разработок и программ обучения специалистов", - сказал министр.
Он отметил, что российская сторона предложила индийским партнерам консолидировать усилия в области цифровых технологий. Отечественные решения применяются в системе госуправления, образования и науки, здравоохранения, в промышленности и сельском хозяйстве.
"Ряд наших разработчиков успешно реализуют проекты в Индии, поставляя решения "Умного города", технологии для распознавания лиц, объектов и другие. Думаю, у нас здесь большое поле для дальнейшей работы", - добавил Алиханов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.