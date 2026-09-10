Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/rossija-873191875.html
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники
Россия и Индия обладают большим потенциалом во взаимодействии в сфере микроэлектроники, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:43+0300
2026-09-10T15:43+0300
технологии
россия
бизнес
индия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873191875.jpg?1789044197
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают большим потенциалом во взаимодействии в сфере микроэлектроники, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". "Видим перспективы для совместной работы в области микроэлектроники. Сегодня ключевым элементом разработки электронных компонентов являются системы автоматизированного проектирования микроэлектроники (САПР). Россия активно работает над созданием собственных технологий в этой области. Уверен, есть большой потенциал взаимодействия с индийскими партнерами по этому направлению, готовы к организации совместных разработок и программ обучения специалистов", - сказал министр. Он отметил, что российская сторона предложила индийским партнерам консолидировать усилия в области цифровых технологий. Отечественные решения применяются в системе госуправления, образования и науки, здравоохранения, в промышленности и сельском хозяйстве. "Ряд наших разработчиков успешно реализуют проекты в Индии, поставляя решения "Умного города", технологии для распознавания лиц, объектов и другие. Думаю, у нас здесь большое поле для дальнейшей работы", - добавил Алиханов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
15:43 10.09.2026
 
Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники

Алиханов: Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают большим потенциалом во взаимодействии в сфере микроэлектроники, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Видим перспективы для совместной работы в области микроэлектроники. Сегодня ключевым элементом разработки электронных компонентов являются системы автоматизированного проектирования микроэлектроники (САПР). Россия активно работает над созданием собственных технологий в этой области. Уверен, есть большой потенциал взаимодействия с индийскими партнерами по этому направлению, готовы к организации совместных разработок и программ обучения специалистов", - сказал министр.
Он отметил, что российская сторона предложила индийским партнерам консолидировать усилия в области цифровых технологий. Отечественные решения применяются в системе госуправления, образования и науки, здравоохранения, в промышленности и сельском хозяйстве.
"Ряд наших разработчиков успешно реализуют проекты в Индии, поставляя решения "Умного города", технологии для распознавания лиц, объектов и другие. Думаю, у нас здесь большое поле для дальнейшей работы", - добавил Алиханов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесИНДИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала