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Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники

Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники

Россия и Индия обладают большим потенциалом во взаимодействии в сфере микроэлектроники, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:43+0300

2026-09-10T15:43+0300

2026-09-10T15:43+0300

технологии

россия

бизнес

индия

антон алиханов

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обладают большим потенциалом во взаимодействии в сфере микроэлектроники, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". "Видим перспективы для совместной работы в области микроэлектроники. Сегодня ключевым элементом разработки электронных компонентов являются системы автоматизированного проектирования микроэлектроники (САПР). Россия активно работает над созданием собственных технологий в этой области. Уверен, есть большой потенциал взаимодействия с индийскими партнерами по этому направлению, готовы к организации совместных разработок и программ обучения специалистов", - сказал министр. Он отметил, что российская сторона предложила индийским партнерам консолидировать усилия в области цифровых технологий. Отечественные решения применяются в системе госуправления, образования и науки, здравоохранения, в промышленности и сельском хозяйстве. "Ряд наших разработчиков успешно реализуют проекты в Индии, поставляя решения "Умного города", технологии для распознавания лиц, объектов и другие. Думаю, у нас здесь большое поле для дальнейшей работы", - добавил Алиханов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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технологии, россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг