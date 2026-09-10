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Россия и Индия обсуждают проекты по добыче и переработке редких металлов
Россия и Индия обсуждают проекты по добыче и переработке редких металлов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия обсуждают проекты по добыче и переработке редких металлов
Российские и индийские компании обсуждают проекты сотрудничества по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов, заявил глава Минпромторга РФ Антон... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:46+0300
2026-09-10T15:46+0300
2026-09-10T15:46+0300
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бизнес
индия
антон алиханов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские и индийские компании обсуждают проекты сотрудничества по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Говоря о новых направлениях промышленного сотрудничества, стоит отметить добычу и переработку редких и редкоземельных металлов. Между компаниями наших стран уже ведется диалог по проектам в этой критически важной отрасли", - сказал министр в рамках форума "Иннопром. Индия".
Он добавил, что при достижении конкретных договоренностей Россия и Индия смогут создать сырьевую базу для реализации большого спектра высокотехнологичных проектов в микроэлектронике, электротранспорте, ветрогенерации, беспилотных системах и других секторах промышленности.
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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия и Индия обсуждают проекты по добыче и переработке редких металлов
Алиханов: Россия и Индия обсуждают проекты по добыче и переработке редких металлов
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские и индийские компании обсуждают проекты сотрудничества по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Говоря о новых направлениях промышленного сотрудничества, стоит отметить добычу и переработку редких и редкоземельных металлов. Между компаниями наших стран уже ведется диалог по проектам в этой критически важной отрасли", - сказал министр в рамках форума "Иннопром. Индия".
Он добавил, что при достижении конкретных договоренностей Россия и Индия смогут создать сырьевую базу для реализации большого спектра высокотехнологичных проектов в микроэлектронике, электротранспорте, ветрогенерации, беспилотных системах и других секторах промышленности.