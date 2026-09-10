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Россия и Индия обсуждают проекты по добыче и переработке редких металлов

Россия и Индия обсуждают проекты по добыче и переработке редких металлов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия обсуждают проекты по добыче и переработке редких металлов

Российские и индийские компании обсуждают проекты сотрудничества по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов, заявил глава Минпромторга РФ Антон... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:46+0300

2026-09-10T15:46+0300

2026-09-10T15:46+0300

россия

бизнес

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антон алиханов

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские и индийские компании обсуждают проекты сотрудничества по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Говоря о новых направлениях промышленного сотрудничества, стоит отметить добычу и переработку редких и редкоземельных металлов. Между компаниями наших стран уже ведется диалог по проектам в этой критически важной отрасли", - сказал министр в рамках форума "Иннопром. Индия". Он добавил, что при достижении конкретных договоренностей Россия и Индия смогут создать сырьевую базу для реализации большого спектра высокотехнологичных проектов в микроэлектронике, электротранспорте, ветрогенерации, беспилотных системах и других секторах промышленности.

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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг