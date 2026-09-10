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Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство
Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство
Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство в Индии, в том числе, комплексный проект по сборке "Суперджетов", заявил глава... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:58+0300
2026-09-10T15:58+0300
2026-09-10T15:58+0300
россия
бизнес
индия
антон алиханов
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство в Индии, в том числе, комплексный проект по сборке "Суперджетов", заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Среди перспективных направлений сотрудничества хотел бы отметить авиастроение. Сейчас активно обсуждается вопрос поставки российских самолетов и организации их производства в Индии. В частности, прорабатывается комплексный проект по организации сборки "Суперджет-100" в Индии, с переоснащением производственных мощностей, привлечением российских и обучением индийских специалистов", - сказал министр.
Он отметил, что в рамках проекта предполагается создание и системы технического обслуживания самолетов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство
Алиханов: Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство в Индии, в том числе, комплексный проект по сборке "Суперджетов", заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Среди перспективных направлений сотрудничества хотел бы отметить авиастроение. Сейчас активно обсуждается вопрос поставки российских самолетов и организации их производства в Индии. В частности, прорабатывается комплексный проект по организации сборки "Суперджет-100" в Индии, с переоснащением производственных мощностей, привлечением российских и обучением индийских специалистов", - сказал министр.
Он отметил, что в рамках проекта предполагается создание и системы технического обслуживания самолетов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.