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Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство

Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство

Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство в Индии, в том числе, комплексный проект по сборке "Суперджетов", заявил глава... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:58+0300

2026-09-10T15:58+0300

2026-09-10T15:58+0300

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бизнес

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антон алиханов

минпромторг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия обсуждают поставку российских самолетов и их производство в Индии, в том числе, комплексный проект по сборке "Суперджетов", заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия". "Среди перспективных направлений сотрудничества хотел бы отметить авиастроение. Сейчас активно обсуждается вопрос поставки российских самолетов и организации их производства в Индии. В частности, прорабатывается комплексный проект по организации сборки "Суперджет-100" в Индии, с переоснащением производственных мощностей, привлечением российских и обучением индийских специалистов", - сказал министр. Он отметил, что в рамках проекта предполагается создание и системы технического обслуживания самолетов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг