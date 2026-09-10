https://1prime.ru/20260910/rossija-873198572.html

Россия заняла девятую строчку в мировом рейтинге по продажам автомобилей

Россия заняла девятую строчку в мировом рейтинге по продажам автомобилей - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия заняла девятую строчку в мировом рейтинге по продажам автомобилей

Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял девятую строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:26+0300

2026-09-10T17:26+0300

2026-09-10T17:26+0300

бизнес

россия

китай

сша

франция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873198572.jpg?1789050398

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял девятую строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. "Традиционный низкий европейский сезон продаж автомобилей в августе позволил России войти в топ-10 мировых рынков… Так высоко мы забирались очень долгое время. Не исключаю, что последний раз на 9-ю строчку поднималась лишь до 2021 года", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Аналитик уточнил, что объему продаж новых легковых автомобилей Россия в августе обошла Францию (94,4 тысячи штук), Великобританию (94,2 тысячи штук) и Италию (69,4 тысячи штук), а также Южную Корею, где продажи просели более чем на 20% - до 109,6 тысячи штук. Целиков отметил, что два ведущих мировых рынка - Китай и США - показали отрицательную динамику, причем в КНР продажи упали на 23,7%. Параллельно с этим "неожиданно высокую" динамику продемонстрировала Бразилия (+22,7%). Мировой рейтинг возглавил Китай с результатом 1,55 миллиона единиц. Второе место у США (1,39 миллиона штук), а третье - у Индии (402,4 тысячи штук).

китай

сша

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, сша, франция