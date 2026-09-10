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Россия заняла девятую строчку в мировом рейтинге по продажам автомобилей
Россия заняла девятую строчку в мировом рейтинге по продажам автомобилей - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия заняла девятую строчку в мировом рейтинге по продажам автомобилей
Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял девятую строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:26+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял девятую строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад.
"Традиционный низкий европейский сезон продаж автомобилей в августе позволил России войти в топ-10 мировых рынков… Так высоко мы забирались очень долгое время. Не исключаю, что последний раз на 9-ю строчку поднималась лишь до 2021 года", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Аналитик уточнил, что объему продаж новых легковых автомобилей Россия в августе обошла Францию (94,4 тысячи штук), Великобританию (94,2 тысячи штук) и Италию (69,4 тысячи штук), а также Южную Корею, где продажи просели более чем на 20% - до 109,6 тысячи штук.
Целиков отметил, что два ведущих мировых рынка - Китай и США - показали отрицательную динамику, причем в КНР продажи упали на 23,7%. Параллельно с этим "неожиданно высокую" динамику продемонстрировала Бразилия (+22,7%).
Мировой рейтинг возглавил Китай с результатом 1,55 миллиона единиц. Второе место у США (1,39 миллиона штук), а третье - у Индии (402,4 тысячи штук).
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бизнес, россия, китай, сша, франция
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ФРАНЦИЯ
Россия заняла девятую строчку в мировом рейтинге по продажам автомобилей
"Автостат": рынок новых легковых автомобилей в августе занял девятое место в мире
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок новых легковых автомобилей в августе занял девятую строчку в мировом рейтинге впервые как минимум с 2021 года, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
По итогам августа в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад.
"Традиционный низкий европейский сезон продаж автомобилей в августе позволил России войти в топ-10 мировых рынков… Так высоко мы забирались очень долгое время. Не исключаю, что последний раз на 9-ю строчку поднималась лишь до 2021 года", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Аналитик уточнил, что объему продаж новых легковых автомобилей Россия в августе обошла Францию (94,4 тысячи штук), Великобританию (94,2 тысячи штук) и Италию (69,4 тысячи штук), а также Южную Корею, где продажи просели более чем на 20% - до 109,6 тысячи штук.
Целиков отметил, что два ведущих мировых рынка - Китай и США - показали отрицательную динамику, причем в КНР продажи упали на 23,7%. Параллельно с этим "неожиданно высокую" динамику продемонстрировала Бразилия (+22,7%).
Мировой рейтинг возглавил Китай с результатом 1,55 миллиона единиц. Второе место у США (1,39 миллиона штук), а третье - у Индии (402,4 тысячи штук).