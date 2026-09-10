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В России в августе подешевели черный чай, тушка цыпленка-бройлера и сахар

В России в августе подешевели черный чай, тушка цыпленка-бройлера и сахар - 10.09.2026, ПРАЙМ

В России в августе подешевели черный чай, тушка цыпленка-бройлера и сахар

Сильнее всего в августе по сравнению с предыдущим месяцем в России подешевели черный чай, тушка цыпленка-бройлера и сахар, в среднем розничные цены на базовые... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:35+0300

2026-09-10T17:35+0300

2026-09-10T17:35+0300

бизнес

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сильнее всего в августе по сравнению с предыдущим месяцем в России подешевели черный чай, тушка цыпленка-бройлера и сахар, в среднем розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 4,2%, рассказали РИА Новости в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "Социально значимые продовольственные товары "первой цены" в крупных торговых сетях за месяц подешевели на 4,2%… В августе цены снизились в 14 из 25 социально значимых категорий: по сравнению с июлем 2026 года подешевели черный чай (-23,6%), тушка цыпленка-бройлера (-13,4%), сахар-песок (-12,7%)", - говорится в сообщении. В список подешевевших продуктов также попали гречка, стоимость которой снизилась на 9,2%, подсолнечное масло - на 6,2%, сезонные яблоки - на 4,1%, пшено - на 3,9%, картофель - на 3,8%, баранина - на 3,5%, ржаной и ржано-пшеничный хлеб - на 2,4%, свинина - на 1,5% и пшеничная мука - на 1,4%. В пределах 1% снизились цены на сливочное масло и соль. Относительно августа прошлого года цены на социально значимые продукты "первой цены" снизились на 3,1%, наиболее заметно подешевели сливочное масло и рис - почти на четверть. Также упала стоимость свинины - на 21,1%, пшена - на 15,9%, муки на - 15,8%, куриные яйца - на 6,2%, баранину - 1,4% и соль - на 1%. Отмечается, что средняя наценка торговых сетей на социально значимые продовольственные товары "первой цены" в августе сохранилась на уровне июля и составила 0,3%. Годом ранее, в августе 2025 года, наценка составляла 2,8%. Ниже закупочной стоимости в августе продавались товары "первой цены" в 17 категориях, в том числе все овощи борщевого набора: белокочанная капуста - на 9,3%, морковь - на 7,1%, картофель - на 3,1%, свекла - на 2,5% и репчатый лук в пределах 1%. С отрицательной наценкой продавались также гречка, пшено, рис, тушка цыпленка-бройлера, подсолнечное масло, яйца, мука, сахар и яблоки. По словам председателя ассоциации Станислава Богданова, за год наценка на социально значимые товары "первой цены" снизилась почти в 10 раз. "Это прямые инвестиции торговых сетей в сдерживание цен на базовые продукты питания и сглаживание сезонной волатильности. В августе в магазины начинает поступать продукция нового урожая, и по мере увеличения объемов поставок цены на сезонные позиции постепенно снижаются", - пояснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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