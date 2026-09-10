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Россия и Индия могут нарастить товарооборот до $100 миллиардов
Россия и Индия могут нарастить товарооборот до $100 миллиардов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия могут нарастить товарооборот до $100 миллиардов
Россия и Индия могут нарастить двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов за счет несырьевых секторов, таких как фармацевтика и машиностроение, заявил | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:33+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия могут нарастить двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов за счет несырьевых секторов, таких как фармацевтика и машиностроение, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.
"Объем торговли должен вырасти с 60 до 100 миллиардов долларов. Я думаю, что эти 40 миллиардов требуют существенного наполнения.... Как я уже упоминал, фармацевтика, инженерная продукция, различные продукты питания, автозапчасти — это как раз ключевые секторы, которые позволят нам нарастить двустороннюю торговлю", - сказал он на пленарной сессии выставки "Иннопром. Индия" в Нью-Дели в четверг.
Также Гоял попросил российских коллег помочь индийской продукции выйти на российский рынок, в частности, в области фармацевтики, искусственного интеллекта, сектора услуг и машиностроения.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах в 2024 году поставили задачу достичь товарооборота между странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9–11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС; в ней участвуют более 120 компаний из России и Индии. Российскую делегацию возглавляет министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
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мировая экономика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, антон алиханов
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Антон Алиханов
Россия и Индия могут нарастить товарооборот до $100 миллиардов
Глава Минторга Индии Гоял: Россия и Индия могут нарастить товарооборот до $100 миллиардов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия могут нарастить двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов за счет несырьевых секторов, таких как фармацевтика и машиностроение, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.
"Объем торговли должен вырасти с 60 до 100 миллиардов долларов. Я думаю, что эти 40 миллиардов требуют существенного наполнения.... Как я уже упоминал, фармацевтика, инженерная продукция, различные продукты питания, автозапчасти — это как раз ключевые секторы, которые позволят нам нарастить двустороннюю торговлю", - сказал он на пленарной сессии выставки "Иннопром. Индия" в Нью-Дели в четверг.
Также Гоял попросил российских коллег помочь индийской продукции выйти на российский рынок, в частности, в области фармацевтики, искусственного интеллекта, сектора услуг и машиностроения.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах в 2024 году поставили задачу достичь товарооборота между странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9–11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС; в ней участвуют более 120 компаний из России и Индии. Российскую делегацию возглавляет министр промышленности и торговли Антон Алиханов.