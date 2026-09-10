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Министр торговли Индии призвал молодых талантов ехать работать в Россию

Министр торговли Индии призвал молодых талантов ехать работать в Россию - 10.09.2026, ПРАЙМ

Министр торговли Индии призвал молодых талантов ехать работать в Россию

Молодым талантливым индийцам следует ехать работать в Россию, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:22+0300

2026-09-10T19:22+0300

2026-09-10T19:36+0300

бизнес

россия

индия

антон алиханов

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Молодым талантливым индийцам следует ехать работать в Россию, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. "Что касается наших молодых талантов, я бы хотел вам сказать: езжайте в Россию. Поезжайте в Россию как инвесторы, как экспортеры. Активно создавайте партнерские отношения, дружеские отношения, новые бизнес-возможности", - сказал он на пленарной сессии выставки "Иннопром. Индия" в Нью-Дели. Министр отметил, что молодые таланты Индии могут сыграть значимую роль в экономиках обеих стран. Среди перспективных областей сотрудничества он отметил дизайн и совместное производство. "Мы не должны просто торговать, мы должны активно взаимодействовать, чтобы наши экономики развивались в синергии", - заявил министр. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС; в ней участвуют более 120 компаний из России и Индии. Российскую делегацию возглавляет министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

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бизнес, россия, индия, антон алиханов