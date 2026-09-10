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Россия за полгода экспортировала в Китай три миллиона тонн удобрений

Россия за полгода экспортировала в Китай три миллиона тонн удобрений - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия за полгода экспортировала в Китай три миллиона тонн удобрений

Россия по итогам первого полугодия текущего года экспортировала в Китай 3 миллиона тонн удобрений, сообщил журналистам президент Российской ассоциации... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:16+0300

2026-09-10T22:16+0300

2026-09-10T22:19+0300

россия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия текущего года экспортировала в Китай 3 миллиона тонн удобрений, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "По итогам первых шести месяцев этого года мы дополнительно наращиваем экспорт на треть: в Китай поставлено уже 3 миллиона тонн удобрений", - сказал он. По словам Гурьева, в прошлом году поставки российских удобрений в Китай достигли рекордных 5 миллионов тонн, в первую очередь хлористого калия. Он также напомнил, что Китай является крупнейшим производителем удобрений в мире. "Россия и Китай в сумме производят почти 40% от всех удобрений на планете. Благодаря нашим индустриям 4 миллиарда человек обеспечены продуктами питания", - добавил глава РАПУ. Гурьев отметил, что перспективным направлением сотрудничества двух стран могло бы стать расширение научно-технической кооперации в секторе производства минеральных удобрений. Как в области современных технологий базовых химикатов (аммиак, кислоты, удобрения), так и в части критически важных продуктов мало- и среднетоннажной химии: флотореагентов, сорбентов, катализаторов.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, удобрения