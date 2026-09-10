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Россия нарастила долю в импорте удобрений Эфиопией - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила долю в импорте удобрений Эфиопией
Россия нарастила долю в импорте удобрений Эфиопией - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила долю в импорте удобрений Эфиопией
Доля российских удобрений в общем импорте удобрений Эфиопией выросла до 28% с 22%, в прошлом году Россия поставила в африканскую страну рекордные полмиллиона... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T22:16+0300
2026-09-10T22:20+0300
россия
эфиопия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Доля российских удобрений в общем импорте удобрений Эфиопией выросла до 28% с 22%, в прошлом году Россия поставила в африканскую страну рекордные полмиллиона тонн этой продукции, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В прошлом году Россия поставила в Эфиопию рекордные полмиллиона тонн удобрений. В этом году сохраняем высокие темпы поставок. За первые 6 месяцев этого года доля российских удобрений в общем импорте удобрений Эфиопией выросла с 22% до 28%", - сказал Гурьев. Он также рассказал об экспорте российских удобрений в Южно-Африканскую Республику. С 2021 года он вырос почти в три раза, до рекордных 808 тысяч тонн в прошлом году.
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россия, эфиопия
РОССИЯ, ЭФИОПИЯ
22:16 10.09.2026 (обновлено: 22:20 10.09.2026)
 
Россия нарастила долю в импорте удобрений Эфиопией

Гурьев: Россия нарастила до 28% долю в импорте удобрений Эфиопией

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Доля российских удобрений в общем импорте удобрений Эфиопией выросла до 28% с 22%, в прошлом году Россия поставила в африканскую страну рекордные полмиллиона тонн этой продукции, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"В прошлом году Россия поставила в Эфиопию рекордные полмиллиона тонн удобрений. В этом году сохраняем высокие темпы поставок. За первые 6 месяцев этого года доля российских удобрений в общем импорте удобрений Эфиопией выросла с 22% до 28%", - сказал Гурьев.
Он также рассказал об экспорте российских удобрений в Южно-Африканскую Республику. С 2021 года он вырос почти в три раза, до рекордных 808 тысяч тонн в прошлом году.
 
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