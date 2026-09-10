https://1prime.ru/20260910/rossija-873208323.html

Россия нарастила долю в импорте удобрений Эфиопией

Россия нарастила долю в импорте удобрений Эфиопией - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила долю в импорте удобрений Эфиопией

Доля российских удобрений в общем импорте удобрений Эфиопией выросла до 28% с 22%, в прошлом году Россия поставила в африканскую страну рекордные полмиллиона... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:16+0300

2026-09-10T22:16+0300

2026-09-10T22:20+0300

россия

эфиопия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873208323.jpg?1789068035

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Доля российских удобрений в общем импорте удобрений Эфиопией выросла до 28% с 22%, в прошлом году Россия поставила в африканскую страну рекордные полмиллиона тонн этой продукции, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В прошлом году Россия поставила в Эфиопию рекордные полмиллиона тонн удобрений. В этом году сохраняем высокие темпы поставок. За первые 6 месяцев этого года доля российских удобрений в общем импорте удобрений Эфиопией выросла с 22% до 28%", - сказал Гурьев. Он также рассказал об экспорте российских удобрений в Южно-Африканскую Республику. С 2021 года он вырос почти в три раза, до рекордных 808 тысяч тонн в прошлом году.

эфиопия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эфиопия