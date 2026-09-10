https://1prime.ru/20260910/rossijane-873169499.html

Россияне не экономят на медицинских услугах, рассказал эксперт

Россияне не экономят на медицинских услугах, рассказал эксперт - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россияне не экономят на медицинских услугах, рассказал эксперт

Россияне в этом году не экономят на медицинских услугах, салонах красоты и продуктах питания, но стали покупать меньше мелкой электроники и алкоголя, рассказал... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T00:31+0300

2026-09-10T00:31+0300

2026-09-10T00:31+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873169499.jpg?1788989472

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россияне в этом году не экономят на медицинских услугах, салонах красоты и продуктах питания, но стали покупать меньше мелкой электроники и алкоголя, рассказал в интервью РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. "Спрос неоднороден. Не экономят на медицинских услугах - средний чек выше на 11%, а число покупок выросло на 3%, а также аптеках - здесь средний чек выше на 12%, а количество покупок - на 2%", - сравнил он траты россиян в январе-августе этого и прошлого года. Продолжают тратиться на внешний вид - в салонах красоты прирост чеков на 4%. Не сбавляют объем покупок на продукты питания, хотя и переходят на собственные торговые марки магазинов - рост числа покупок на 1,5%. При этом сильно сократились траты на книги и канцтовары: число покупок ниже на 20% в годовом выражении. Также сократились траты на аксессуары для смартфонов и мелкую электронику (число покупок ниже на 14%), услуги турагентств (число покупок ниже на 13%). Меньше посещают и рестораны - на 5% ниже уровня прошлого года. На фоне развития ЗОЖ-культуры из корзины покупок в ресторанах и барах уходит алкоголь: его доля, включая пиво и коктейли, сейчас около 37% в чеке, в то время как в 2025 году была 41%. В целом наблюдается постепенный отказ от пафосных трат, посещение ресторанов в крупнейших городах снизилось на 8-10% за год. Меньше берут вещи "на один раз", например свадебные платья и мужские костюмы - число покупок снижается уже не первый сезон, ежегодно на 3-5%. При этом на фоне подъема ретро-стилистики растут продажи секонд-хенда (число покупок выше на 10% в годовом выражении), виниловой атрибутики, игровых ретро-консолей и других гаджетов, покупателями которых служит зумерское сообщество.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество