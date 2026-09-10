https://1prime.ru/20260910/rossijane-873209015.html

Россиянам дали рекомендации для стабильного доступа к сайтам банков

Россиянам дали рекомендации для стабильного доступа к сайтам банков - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам дали рекомендации для стабильного доступа к сайтам банков

Россиянам рекомендовали пользоваться российским браузером или установить сертификаты Минцифры, чтобы без сбоев пользоваться российскими сайтами, маркетплейсами... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:38+0300

2026-09-10T22:38+0300

2026-09-10T22:39+0300

технологии

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873209015.jpg?1789069153

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россиянам рекомендовали пользоваться российским браузером или установить сертификаты Минцифры, чтобы без сбоев пользоваться российскими сайтами, маркетплейсами и банковскими сервисами, говорится в уведомлении на "Госуслугах", которое получил корреспондент РИА Новости. "Сохраните доступ к важным сайтам и сервисам… Доступ к российским сайтам, маркетплейсам и банковским сервисам через иностранные браузеры может быть затруднен из-за отзыва зарубежных сертификатов безопасности. Чтобы избежать проблем, пользуйтесь российским браузером или установите сертификаты Минцифры", - говорится в сообщении на "Госуслугах". Это, отмечается в сообщении, безопасно и не влияет на работу устройств. "Сертификаты можно установить на компьютер, смартфон или планшет. Это сохранит вам доступ к привычным ресурсам и защитит ваши данные", - указано в уведомлении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, бизнес