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Россиянам дали рекомендации для стабильного доступа к сайтам банков - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Россиянам дали рекомендации для стабильного доступа к сайтам банков
Россиянам дали рекомендации для стабильного доступа к сайтам банков - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россиянам дали рекомендации для стабильного доступа к сайтам банков
Россиянам рекомендовали пользоваться российским браузером или установить сертификаты Минцифры, чтобы без сбоев пользоваться российскими сайтами, маркетплейсами... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T22:38+0300
2026-09-10T22:39+0300
технологии
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873209015.jpg?1789069153
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россиянам рекомендовали пользоваться российским браузером или установить сертификаты Минцифры, чтобы без сбоев пользоваться российскими сайтами, маркетплейсами и банковскими сервисами, говорится в уведомлении на "Госуслугах", которое получил корреспондент РИА Новости. "Сохраните доступ к важным сайтам и сервисам… Доступ к российским сайтам, маркетплейсам и банковским сервисам через иностранные браузеры может быть затруднен из-за отзыва зарубежных сертификатов безопасности. Чтобы избежать проблем, пользуйтесь российским браузером или установите сертификаты Минцифры", - говорится в сообщении на "Госуслугах". Это, отмечается в сообщении, безопасно и не влияет на работу устройств. "Сертификаты можно установить на компьютер, смартфон или планшет. Это сохранит вам доступ к привычным ресурсам и защитит ваши данные", - указано в уведомлении.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, бизнес
Технологии, РОССИЯ, Бизнес
22:38 10.09.2026 (обновлено: 22:39 10.09.2026)
 
Россиянам дали рекомендации для стабильного доступа к сайтам банков

Россиянам порекомендовали пользоваться российским браузером для доступа к сайтам банков

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россиянам рекомендовали пользоваться российским браузером или установить сертификаты Минцифры, чтобы без сбоев пользоваться российскими сайтами, маркетплейсами и банковскими сервисами, говорится в уведомлении на "Госуслугах", которое получил корреспондент РИА Новости.
"Сохраните доступ к важным сайтам и сервисам… Доступ к российским сайтам, маркетплейсам и банковским сервисам через иностранные браузеры может быть затруднен из-за отзыва зарубежных сертификатов безопасности. Чтобы избежать проблем, пользуйтесь российским браузером или установите сертификаты Минцифры", - говорится в сообщении на "Госуслугах".
Это, отмечается в сообщении, безопасно и не влияет на работу устройств.
"Сертификаты можно установить на компьютер, смартфон или планшет. Это сохранит вам доступ к привычным ресурсам и защитит ваши данные", - указано в уведомлении.
 
ТехнологииРОССИЯБизнес
 
 
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