https://1prime.ru/20260910/rossiya--873181978.html

Россия готова обсуждать с Венгрией сотрудничество в энергетике

Россия готова обсуждать с Венгрией сотрудничество в энергетике - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия готова обсуждать с Венгрией сотрудничество в энергетике

Россия готова обсуждать с Венгрией все аспекты надежного и проверенного временем сотрудничества в энергетике, заявили в посольстве РФ в Будапеште, комментируя... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:36+0300

2026-09-10T12:36+0300

2026-09-10T12:49+0300

россия

венгрия

будапешт

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БУДАПЕШТ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия готова обсуждать с Венгрией все аспекты надежного и проверенного временем сотрудничества в энергетике, заявили в посольстве РФ в Будапеште, комментируя сообщение главы МИД Венгрии Аниты Орбан о ее недавней встрече с латышской коллегой Байбой Браже, в ходе которой обсуждалась тематика "энергетического сотрудничества"."Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики", - говорится в комментарии посольства РФ в Telegram-канале.Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.

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россия, венгрия, будапешт