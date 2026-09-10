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Россия готова обсуждать с Венгрией сотрудничество в энергетике - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Россия готова обсуждать с Венгрией сотрудничество в энергетике
Россия готова обсуждать с Венгрией сотрудничество в энергетике - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова обсуждать с Венгрией сотрудничество в энергетике
Россия готова обсуждать с Венгрией все аспекты надежного и проверенного временем сотрудничества в энергетике, заявили в посольстве РФ в Будапеште, комментируя... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:36+0300
2026-09-10T12:49+0300
россия
венгрия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия готова обсуждать с Венгрией все аспекты надежного и проверенного временем сотрудничества в энергетике, заявили в посольстве РФ в Будапеште, комментируя сообщение главы МИД Венгрии Аниты Орбан о ее недавней встрече с латышской коллегой Байбой Браже, в ходе которой обсуждалась тематика "энергетического сотрудничества"."Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики", - говорится в комментарии посольства РФ в Telegram-канале.Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
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россия, венгрия, будапешт
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт
12:36 10.09.2026 (обновлено: 12:49 10.09.2026)
 
Россия готова обсуждать с Венгрией сотрудничество в энергетике

Посольство в Будапеште: Россия готова обсуждать с Венгрией все аспекты сотрудничества

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БУДАПЕШТ, 10 сен - ПРАЙМ. Россия готова обсуждать с Венгрией все аспекты надежного и проверенного временем сотрудничества в энергетике, заявили в посольстве РФ в Будапеште, комментируя сообщение главы МИД Венгрии Аниты Орбан о ее недавней встрече с латышской коллегой Байбой Браже, в ходе которой обсуждалась тематика "энергетического сотрудничества".
"Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики", - говорится в комментарии посольства РФ в Telegram-канале.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
 
РОССИЯВЕНГРИЯБудапешт
 
 
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