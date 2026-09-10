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Международные резервы России за неделю снизились на 20,7 миллиарда долларов

Международные резервы России за неделю снизились на 20,7 миллиарда долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России за неделю снизились на 20,7 миллиарда долларов

Международные резервы России с 28 августа по 4 сентября снизились на 20,7 миллиарда долларов и составили 753,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:06+0300

2026-09-10T16:06+0300

2026-09-10T16:06+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России с 28 августа по 4 сентября снизились на 20,7 миллиарда долларов и составили 753,5 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 4 сентября 2026 года составили 753,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 20,7 миллиарда долларов США, или на 2,7%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 28 августа составляли 774,2 миллиардов долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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финансы, россия, сша, банк россии, мвф