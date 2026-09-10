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Росстат представил данные валового городского продукта по городам ДФО

Росстат представил данные валового городского продукта по городам ДФО - 10.09.2026, ПРАЙМ

Росстат представил данные валового городского продукта по городам ДФО

Росстат рассчитал валовый городской продукт (ВГП) 25 городов Дальневосточного федерального округа (ДФО), максимальный рост показателя по итогам 2024 года... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:15+0300

2026-09-10T19:15+0300

2026-09-10T19:33+0300

россия

амурская область

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росстат

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Росстат рассчитал валовый городской продукт (ВГП) 25 городов Дальневосточного федерального округа (ДФО), максимальный рост показателя по итогам 2024 года зафиксирован в городе Свободный Амурской области - 35,1%, сообщила в четверг пресс-служба статистического ведомства. "Росстат завершил реализацию пилотного проекта по расчету валового городского продукта (ВГП) по 25 городам ДФО в соответствии с поручением президента России. К 2030 году планируется расчет ВГП по всем крупным городам России", - говорится в сообщении. В статистическом ведомстве отметили, что в пилотный проект по расчету ВГП вошли административные центры регионов Дальневосточного федерального округа, города с населением свыше 50 тысяч человек, а также Тында, Свободный и Северобайкальск. "По итогам 2024 года максимальный темп роста ВГП зафиксирован в городе Свободный (+35,1%), муниципальном образовании Краснокаменский (+13,0%) и Артемовском городском округе (+10,5%)", - указали в Росстате. По словам начальника управления Национальных счетов Росстата Кирилла Алексеева, до 2030 года статистическое ведомство планирует рассчитать ВГП городов России с численностью населения свыше 100 тысяч человек. И пилотный проект по 25 городам ДФО стал важным шагом на этом пути.

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россия, амурская область, тында, росстат