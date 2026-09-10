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Сервис выкупа автомобилей CarPrice возобновил работу

Сервис выкупа автомобилей CarPrice возобновил работу - 10.09.2026, ПРАЙМ

Сервис выкупа автомобилей CarPrice возобновил работу

Сервис выкупа автомобилей с пробегом CarPrice возобновил операционную деятельность после остановки, вызванной действиями прошлого руководителя, сообщили в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:24+0300

2026-09-10T11:24+0300

2026-09-10T11:24+0300

бизнес

россия

финансы

ростех

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сервис выкупа автомобилей с пробегом CarPrice возобновил операционную деятельность после остановки, вызванной действиями прошлого руководителя, сообщили в госкорпорации "Ростех". В начале месяца "Ростех" сообщал, что деятельность сервиса была заблокирована его прежним гендиректором - гражданином недружественной страны. Сейчас ООО "Селаникар" (юрлицо сервиса CarPrice) на 100% принадлежит структуре "Ростеха" АО "НПП "Торий". "Проект, переданный госкорпорации "Ростех" по решению государства, возобновил расчеты с физическими и юридическими лицами", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания уже произвела оплату за все ранее выкупленные автомобили и вскоре выплатит клиентам компенсации за задержку выплат, размер которых рассчитан с учетом ключевой ставки ЦБ и фактического срока задержки. "На сегодняшний день в компании назначен новый генеральный директор, бизнес-процессы восстановлены и реализуются в штатном режиме, компания сохраняет экономическую устойчивость", - заверили в "Ростехе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, ростех