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Сервис выкупа автомобилей CarPrice возобновил работу
Сервис выкупа автомобилей CarPrice возобновил работу - 10.09.2026, ПРАЙМ
Сервис выкупа автомобилей CarPrice возобновил работу
Сервис выкупа автомобилей с пробегом CarPrice возобновил операционную деятельность после остановки, вызванной действиями прошлого руководителя, сообщили в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:24+0300
2026-09-10T11:24+0300
2026-09-10T11:24+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сервис выкупа автомобилей с пробегом CarPrice возобновил операционную деятельность после остановки, вызванной действиями прошлого руководителя, сообщили в госкорпорации "Ростех". В начале месяца "Ростех" сообщал, что деятельность сервиса была заблокирована его прежним гендиректором - гражданином недружественной страны. Сейчас ООО "Селаникар" (юрлицо сервиса CarPrice) на 100% принадлежит структуре "Ростеха" АО "НПП "Торий". "Проект, переданный госкорпорации "Ростех" по решению государства, возобновил расчеты с физическими и юридическими лицами", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания уже произвела оплату за все ранее выкупленные автомобили и вскоре выплатит клиентам компенсации за задержку выплат, размер которых рассчитан с учетом ключевой ставки ЦБ и фактического срока задержки. "На сегодняшний день в компании назначен новый генеральный директор, бизнес-процессы восстановлены и реализуются в штатном режиме, компания сохраняет экономическую устойчивость", - заверили в "Ростехе".
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бизнес, россия, финансы, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Ростех
Сервис выкупа автомобилей CarPrice возобновил работу
"Ростех": сервис выкупа машин с пробегом CarPrice возобновил работу после остановки
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сервис выкупа автомобилей с пробегом CarPrice возобновил операционную деятельность после остановки, вызванной действиями прошлого руководителя, сообщили в госкорпорации "Ростех".
В начале месяца "Ростех" сообщал, что деятельность сервиса была заблокирована его прежним гендиректором - гражданином недружественной страны. Сейчас ООО "Селаникар" (юрлицо сервиса CarPrice) на 100% принадлежит структуре "Ростеха" АО "НПП "Торий".
"Проект, переданный госкорпорации "Ростех" по решению государства, возобновил расчеты с физическими и юридическими лицами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания уже произвела оплату за все ранее выкупленные автомобили и вскоре выплатит клиентам компенсации за задержку выплат, размер которых рассчитан с учетом ключевой ставки ЦБ и фактического срока задержки.
"На сегодняшний день в компании назначен новый генеральный директор, бизнес-процессы восстановлены и реализуются в штатном режиме, компания сохраняет экономическую устойчивость", - заверили в "Ростехе".