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Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей

Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 84 рублей - впервые с 26 августа, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:23+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 84 рублей - впервые с 26 августа, следует из данных торгов. К 12.10 мск курс доллара падает на 1,04 рубля относительно предыдущего закрытия - до 83,91 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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рынок, торги