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Рынок акций РФ усилил рост в направлении уровня 2300 пунктов

Рынок акций РФ усилил рост в направлении уровня 2300 пунктов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ усилил рост в направлении уровня 2300 пунктов

Российский рынок акций усилил рост днем в четверг в направлении психологического уровня 2300 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:44+0300

2026-09-10T16:44+0300

2026-09-10T16:56+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост днем в четверг в направлении психологического уровня 2300 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.17 мск повышался на 1,13%, до 2289,57 пункта, ранее в ходе торгов он максимально поднимался уже до 2291,51 пункта. Стоимость нефти росла на 4,1%, до 105,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,1 пункта. Рынок на подъеме Российский рынок акций в четверг торгуется с повышением на фоне активно дорожающей на мировом рынке нефти. Индекс Мосбиржи при этом повышается в направлении психологического уровня 2300 пунктов. "После понижательной коррекции в среду рынок пытается восстановиться, причем основную поддержку ему сегодня дает нефтегазовый сектор. Нефть продолжает дорожать на фоне напряженности на Ближнем Востоке", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. В частности, дорожают акции "Новатэка" (+4,1%), "Роснефти" (+4,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%), "Лукойла" (+2,2%). Дешевеют акции "Ленты" (-0,9%), "Норникеля" (-1,3%), также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,2%), которые по традиции "минусуют" вследствие укрепления рубля. Прогнозы Большая часть участников рынка и экспертов ожидают сохранения на прежнем уровне ставки ЦБ на заседании регулятора в пятницу, 11 сентября, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Однако с учетом замедления годовой инфляции вероятность снижения ставки на 0,25% также сохраняется. Во втором случае рынок получит поддержку, которая позволит индексу Мосбиржи удержаться выше уровня 2200 пунктов. В случае сохранения ставки вероятность возвращения индекса Мосбиржи к коррекции вниз значительно вырастет", - добавляет он. Главным внутренним событием остается завтрашнее заседание Банка России, считает Чернов из Freedom Global. "Недельная инфляция 1-7 сентября составила 0,05% после дефляции на предыдущей неделе, хотя годовая инфляция одновременно замедлилась до 6,29%. До конца торгов четверга индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2250-2300 пунктов", - считает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, индексы, сша, владимир чернов, мосбиржа, сургутнефтегаз, новатэк