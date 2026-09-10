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РЖД увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на МЦК - 10.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на МЦК
РЖД увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на МЦК - 10.09.2026, ПРАЙМ
РЖД увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на МЦК
РЖД до конца года увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) до 11, а также тестируют здесь полностью... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:03+0300
2026-09-10T09:03+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. РЖД до конца года увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) до 11, а также тестируют здесь полностью беспилотный состав, сообщила компания. Первая автоматизированная "Ласточка", но пока с машинистом в кабине, курсирует на МЦК с августа 2024 года. "До конца 2026 года таких поездов на МЦК будет уже 11. Кроме того, тестируется полностью беспилотная "Ласточка", - говорится в сообщении РЖД, посвященном 10-летию запуска движения на Московском центральном кольце. Сейчас на МЦК ходит беспилотный поезд "Ласточка" с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. Следующий этап развития беспилотных технологий на поезде – высший четвертый уровень автоматизации (УА 4). Российские специалисты из НИИАС ("дочки" РЖД) тестируют такие технологии, сообщали РИА Новости в компании. Машиниста в кабине поезда не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и называться машинистом-оператором. Состав с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и т.д., а человек - контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций, пояснял замдиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
09:03 10.09.2026
 
РЖД увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на МЦК

РЖД до конца года увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" до 11

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. РЖД до конца года увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) до 11, а также тестируют здесь полностью беспилотный состав, сообщила компания.
Первая автоматизированная "Ласточка", но пока с машинистом в кабине, курсирует на МЦК с августа 2024 года.
"До конца 2026 года таких поездов на МЦК будет уже 11. Кроме того, тестируется полностью беспилотная "Ласточка", - говорится в сообщении РЖД, посвященном 10-летию запуска движения на Московском центральном кольце.
Сейчас на МЦК ходит беспилотный поезд "Ласточка" с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров.
Следующий этап развития беспилотных технологий на поезде – высший четвертый уровень автоматизации (УА 4). Российские специалисты из НИИАС ("дочки" РЖД) тестируют такие технологии, сообщали РИА Новости в компании. Машиниста в кабине поезда не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и называться машинистом-оператором.
Состав с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и т.д., а человек - контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций, пояснял замдиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.
 
БизнесРЖД
 
 
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