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РЖД увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на МЦК

РЖД увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на МЦК - 10.09.2026, ПРАЙМ

РЖД увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на МЦК

РЖД до конца года увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) до 11, а также тестируют здесь полностью... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T09:03+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. РЖД до конца года увеличат число частично беспилотных поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) до 11, а также тестируют здесь полностью беспилотный состав, сообщила компания. Первая автоматизированная "Ласточка", но пока с машинистом в кабине, курсирует на МЦК с августа 2024 года. "До конца 2026 года таких поездов на МЦК будет уже 11. Кроме того, тестируется полностью беспилотная "Ласточка", - говорится в сообщении РЖД, посвященном 10-летию запуска движения на Московском центральном кольце. Сейчас на МЦК ходит беспилотный поезд "Ласточка" с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. Следующий этап развития беспилотных технологий на поезде – высший четвертый уровень автоматизации (УА 4). Российские специалисты из НИИАС ("дочки" РЖД) тестируют такие технологии, сообщали РИА Новости в компании. Машиниста в кабине поезда не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и называться машинистом-оператором. Состав с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и т.д., а человек - контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций, пояснял замдиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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