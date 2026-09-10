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РЖД зафиксировали рекорд по экспорту угля в восточном направлении

РЖД зафиксировали рекорд по экспорту угля в восточном направлении - 10.09.2026, ПРАЙМ

РЖД зафиксировали рекорд по экспорту угля в восточном направлении

РЖД в августе 2026 года зафиксировали новый рекорд по экспорту угля в восточном направлении - 10,6 миллиона тонн, сообщила компания. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:43+0300

2026-09-10T11:43+0300

2026-09-10T11:43+0300

китай

ржд

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. РЖД в августе 2026 года зафиксировали новый рекорд по экспорту угля в восточном направлении - 10,6 миллиона тонн, сообщила компания. "В августе 2026 года по сети РЖД в восточном направлении отправили на экспорт 10,6 млн тонн угля. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и абсолютный рекорд для августа", - говорится в сообщении компании. Стабильный прирост, поясняют РЖД, обеспечивается на фоне устойчивого спроса на азиатских рынках, прежде всего в Китае. С учетом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгрузили 13,3 миллиона тонн угля (+4,7% к августу 2025 г.). В целом погрузка угля на сети РЖД в августе составила 26,8 миллиона тонн (+5,2% к августу 2025 г.), из них на экспорт – 15,9 миллиона тонн (+7,9%). В направлении портов отправлено 14,6 миллиона тонн (+9,8%). Погрузка угля за 8 месяцев 2026 года составила 220 миллионов тонн угля (+2,9%), в том числе на экспорт – 126,5 миллиона тонн (+7,2%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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китай, ржд