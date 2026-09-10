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Сбербанк разработал новую нейросеть - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк разработал новую нейросеть
Сбербанк разработал новую нейросеть - 10.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк разработал новую нейросеть
Сбербанк разработал новую нейросеть для пользователей с режимом рассуждений и исправления ошибок, рассказали РИА Новости в кредитной организации. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:06+0300
2026-09-10T18:06+0300
банки
технологии
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сбербанк разработал новую нейросеть для пользователей с режимом рассуждений и исправления ошибок, рассказали РИА Новости в кредитной организации. "GigaChat 3.5 Reasoning – единственная российская открытая модель, которая последовательно рассуждает перед ответом, работает с цепочками задач и способна исправлять собственные ошибки", - сообщили в банке. Отмечается, что нейросеть сначала разбирает задачу на этапы, определяет план решения, при необходимости обращается к поиску и другим инструментам, ищет ошибки в своих промежуточных результатах и после формирует ответ. В банке пояснили, что модель может найти противоречия между пунктами договора, провести финансовые расчеты или разобраться в сложной ошибке в коде. "Пользователь может сам определить, когда требуется рассуждение и включить режим отдельной кнопкой. На простой вопрос модель отвечает сразу, а для сложной задачи может использовать десятки тысяч токенов на поиск решения", - прокомментировали в пресс-службе.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
банки, технологии, финансы, сбербанк
Банки, Технологии, Финансы, Сбербанк
18:06 10.09.2026
 
Сбербанк разработал новую нейросеть

Сбербанк разработал новую нейросеть для пользователей с режимом рассуждений

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сбербанк разработал новую нейросеть для пользователей с режимом рассуждений и исправления ошибок, рассказали РИА Новости в кредитной организации.
"GigaChat 3.5 Reasoning – единственная российская открытая модель, которая последовательно рассуждает перед ответом, работает с цепочками задач и способна исправлять собственные ошибки", - сообщили в банке.
Отмечается, что нейросеть сначала разбирает задачу на этапы, определяет план решения, при необходимости обращается к поиску и другим инструментам, ищет ошибки в своих промежуточных результатах и после формирует ответ.
В банке пояснили, что модель может найти противоречия между пунктами договора, провести финансовые расчеты или разобраться в сложной ошибке в коде.
"Пользователь может сам определить, когда требуется рассуждение и включить режим отдельной кнопкой. На простой вопрос модель отвечает сразу, а для сложной задачи может использовать десятки тысяч токенов на поиск решения", - прокомментировали в пресс-службе.
 
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