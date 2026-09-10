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Сбербанк разработал новую нейросеть

Сбербанк разработал новую нейросеть - 10.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк разработал новую нейросеть

Сбербанк разработал новую нейросеть для пользователей с режимом рассуждений и исправления ошибок, рассказали РИА Новости в кредитной организации. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:06+0300

2026-09-10T18:06+0300

2026-09-10T18:06+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сбербанк разработал новую нейросеть для пользователей с режимом рассуждений и исправления ошибок, рассказали РИА Новости в кредитной организации. "GigaChat 3.5 Reasoning – единственная российская открытая модель, которая последовательно рассуждает перед ответом, работает с цепочками задач и способна исправлять собственные ошибки", - сообщили в банке. Отмечается, что нейросеть сначала разбирает задачу на этапы, определяет план решения, при необходимости обращается к поиску и другим инструментам, ищет ошибки в своих промежуточных результатах и после формирует ответ. В банке пояснили, что модель может найти противоречия между пунктами договора, провести финансовые расчеты или разобраться в сложной ошибке в коде. "Пользователь может сам определить, когда требуется рассуждение и включить режим отдельной кнопкой. На простой вопрос модель отвечает сразу, а для сложной задачи может использовать десятки тысяч токенов на поиск решения", - прокомментировали в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, технологии, финансы, сбербанк