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Медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" будет адаптирован для Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" будет адаптирован для Индии
Медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" будет адаптирован для Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
Медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" будет адаптирован для Индии
Представленный на форуме "Иннопром. Индия" медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" (входит в индустрию здоровья "Сбера"), который может по видео оценить... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:04+0300
2026-09-10T12:04+0300
общество
индия
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Представленный на форуме "Иннопром. Индия" медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" (входит в индустрию здоровья "Сбера"), который может по видео оценить состояние здоровья человека, будет адаптирован для пользователей из Индии, рассказал журналистам директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. "Это технология быстрого чекапа по видео и по фото. Она определяет артериальное давление, пульс, липидный профиль. Продукт называется GigaDoc, он сделан на базе российской большой языковой модели. Это абсолютно наш патент", - рассказал Жданов журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия". Он добавил, что сейчас уже есть предварительная договоренность по этому устройству с одной из индийских компаний. "Сейчас уже все подписано, они готовы доплатить, потому что специфика технологии учитывает тип кожи, и ее нужно дообучить немного для точности, под индийскую популяцию", - обратил внимание Жданов. Директор Центра индустрии здоровья также отметил, что это устройство не дает стопроцентную точность при оценке здоровья человека, это скорее предварительный чекап, который должен показать человеку, какие у него есть риски по здоровью. Но с развитием технологии она дойдет до того, "что это будет такой нулевой этап диспансеризации", отметил Жданов. Он добавил, что спрос на устройство есть и в России, виден "большой интерес к технологии со стороны пользователей, а также российского и индийского бизнеса". Например, оценить состояние своего здоровья можно в павильонах "Московское долголетие" в центре Москвы. В пресс-службе "Сбера" добавили, что в рамках "Иннопрома. Индия" сервис GigaDoc был представлен в формате умного зеркала, которое за 15 секунд бесконтактно анализирует 17 ключевых показателей здоровья. В основе сервиса лежит искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография. "Камера фиксирует небольшие изменения цвета кожи, связанные с кровотоком, а алгоритмы анализируют полученный сигнал. GigaDoc анализирует артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости, индекс массы тела, риск диабета II типа, а также уровень холестерина и гликированного гемоглобина", - объяснили в компании. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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5
4.7
96
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общество , индия, москва, сбербанк
Общество , ИНДИЯ, МОСКВА, Сбербанк
12:04 10.09.2026
 
Медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" будет адаптирован для Индии

Медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" будет адаптирован для пользователей из Индии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Представленный на форуме "Иннопром. Индия" медицинский ассистент GigaDoc от "СберМедИИ" (входит в индустрию здоровья "Сбера"), который может по видео оценить состояние здоровья человека, будет адаптирован для пользователей из Индии, рассказал журналистам директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.
"Это технология быстрого чекапа по видео и по фото. Она определяет артериальное давление, пульс, липидный профиль. Продукт называется GigaDoc, он сделан на базе российской большой языковой модели. Это абсолютно наш патент", - рассказал Жданов журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
Он добавил, что сейчас уже есть предварительная договоренность по этому устройству с одной из индийских компаний.
"Сейчас уже все подписано, они готовы доплатить, потому что специфика технологии учитывает тип кожи, и ее нужно дообучить немного для точности, под индийскую популяцию", - обратил внимание Жданов.
Директор Центра индустрии здоровья также отметил, что это устройство не дает стопроцентную точность при оценке здоровья человека, это скорее предварительный чекап, который должен показать человеку, какие у него есть риски по здоровью. Но с развитием технологии она дойдет до того, "что это будет такой нулевой этап диспансеризации", отметил Жданов.
Он добавил, что спрос на устройство есть и в России, виден "большой интерес к технологии со стороны пользователей, а также российского и индийского бизнеса". Например, оценить состояние своего здоровья можно в павильонах "Московское долголетие" в центре Москвы.
В пресс-службе "Сбера" добавили, что в рамках "Иннопрома. Индия" сервис GigaDoc был представлен в формате умного зеркала, которое за 15 секунд бесконтактно анализирует 17 ключевых показателей здоровья. В основе сервиса лежит искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография.
"Камера фиксирует небольшие изменения цвета кожи, связанные с кровотоком, а алгоритмы анализируют полученный сигнал. GigaDoc анализирует артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости, индекс массы тела, риск диабета II типа, а также уровень холестерина и гликированного гемоглобина", - объяснили в компании.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
ОбществоИНДИЯМОСКВАСбербанк
 
 
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