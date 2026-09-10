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"СберСтрахование жизни" назвало три вектора развития рынка

"СберСтрахование жизни" назвало три вектора развития рынка - 10.09.2026, ПРАЙМ

"СберСтрахование жизни" назвало три вектора развития рынка

Вице-президент Сбербанка, генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь на форуме "Эксперт РА" "Будущее страхового рынка" обозначил три... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:10+0300

2026-09-10T15:10+0300

2026-09-10T15:12+0300

финансы

сберстрахование жизни

бизнес

сбербанк

страхование

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Вице-президент Сбербанка, генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь на форуме "Эксперт РА" "Будущее страхового рынка" обозначил три направления, определяющие развитие рынка страхования жизни. Первое направление касается пересмотра налоговых льгот для долгосрочных программ страхования жизни. "С точки зрения налогообложения льготы должны быть одинаковыми для всех — для управляющих компаний, брокеров и страховщиков. Но это всё разные сущности", — подчеркнул Кобзарь. По его словам, ключевое преимущество страховых компаний в том, что они могут привлекать деньги вдолгую: "Мы доказали это на практике и приносим конкретную пользу государству".Второй вектор — повышение уровня выплачиваемости клиентам для роста доверия населения к страхованию. Сбер ранее опубликовал рейтинг страховых компаний по выплатам в рамках ипотечного страхования жизни, где "СберСтрахование жизни" занимает первое место с показателем 86,26% от общего числа заявленных страховых случаев.Третий вектор связан с глобальной тенденцией увеличения продолжительности жизни благодаря прорывам в медицине и технологиях. "Медицина делает огромный шаг вперёд. Страховщики всегда шли очень тесно вместе с медициной, но сейчас этот союз должен выйти на новый уровень", — отметил Кобзарь. Он указал на необходимость создания гибридных продуктов, где страховая защита будет неразрывно связана с превентивной медициной, чекапами и технологиями управления здоровьем.Реализация этих направлений, по словам главы компании, позволит не только адаптировать рынок к новым экономическим реалиям, но и превратить страхование жизни из инструмента сбережений в полноценную экосистему поддержки качества жизни россиян.

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финансы, сберстрахование жизни, бизнес, сбербанк, страхование