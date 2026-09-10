Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сферы с самыми высокими зарплатами - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/sfery-873171122.html
Названы сферы с самыми высокими зарплатами
Названы сферы с самыми высокими зарплатами - 10.09.2026, ПРАЙМ
Названы сферы с самыми высокими зарплатами
Работодатели в сферах добычи сырья и сельского хозяйства наиболее заметно повысили медианные предлагаемые зарплаты с начала 2026 года, следует из результатов... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T05:17+0300
2026-09-10T05:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873171122.jpg?1789006626
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Работодатели в сферах добычи сырья и сельского хозяйства наиболее заметно повысили медианные предлагаемые зарплаты с начала 2026 года, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Быстрее всего зарплатные предложения (за восемь месяцев 2026 года - ред.) увеличились в добыче сырья и сельском хозяйстве: за этот период они выросли более чем на 50%", - говорится в сообщении. Уточняется, что в добыче сырья медианная предлагаемая зарплата выросла со 112,3 тысячи до 170 тысяч рублей. В сельском хозяйстве такая зарплата достигла 180,1 тысячи рублей. Сферы строительства и недвижимости по результатам исследования заняли третье место, там предложения работодателей выросли со 115,2 тысячи до 140,2 тысячи рублей. Следом идут производство и сервисное обслуживание, где предлагаемые медианные зарплаты выросли до 119,3 тысячи рублей. Кроме того, у рабочего персонала предлагаемый медианный доход вырос до 116,6 тысячи рублей. В остальных профессиональных областях зарплаты росли менее заметно. Исследование проведено по всем регионам России аналитиками hh.ru среди вакансий, размещенных на платформе в январе-августе 2026 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:17 10.09.2026
 
Названы сферы с самыми высокими зарплатами

Hh.ru: зарплаты в добыче сырья и сельском хозяйстве выросли на 50%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Работодатели в сферах добычи сырья и сельского хозяйства наиболее заметно повысили медианные предлагаемые зарплаты с начала 2026 года, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Быстрее всего зарплатные предложения (за восемь месяцев 2026 года - ред.) увеличились в добыче сырья и сельском хозяйстве: за этот период они выросли более чем на 50%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в добыче сырья медианная предлагаемая зарплата выросла со 112,3 тысячи до 170 тысяч рублей. В сельском хозяйстве такая зарплата достигла 180,1 тысячи рублей. Сферы строительства и недвижимости по результатам исследования заняли третье место, там предложения работодателей выросли со 115,2 тысячи до 140,2 тысячи рублей.
Следом идут производство и сервисное обслуживание, где предлагаемые медианные зарплаты выросли до 119,3 тысячи рублей. Кроме того, у рабочего персонала предлагаемый медианный доход вырос до 116,6 тысячи рублей. В остальных профессиональных областях зарплаты росли менее заметно.
Исследование проведено по всем регионам России аналитиками hh.ru среди вакансий, размещенных на платформе в январе-августе 2026 года.
 
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала