https://1prime.ru/20260910/sfery-873171122.html

Названы сферы с самыми высокими зарплатами

Названы сферы с самыми высокими зарплатами - 10.09.2026, ПРАЙМ

Названы сферы с самыми высокими зарплатами

Работодатели в сферах добычи сырья и сельского хозяйства наиболее заметно повысили медианные предлагаемые зарплаты с начала 2026 года, следует из результатов... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T05:17+0300

2026-09-10T05:17+0300

2026-09-10T05:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873171122.jpg?1789006626

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Работодатели в сферах добычи сырья и сельского хозяйства наиболее заметно повысили медианные предлагаемые зарплаты с начала 2026 года, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Быстрее всего зарплатные предложения (за восемь месяцев 2026 года - ред.) увеличились в добыче сырья и сельском хозяйстве: за этот период они выросли более чем на 50%", - говорится в сообщении. Уточняется, что в добыче сырья медианная предлагаемая зарплата выросла со 112,3 тысячи до 170 тысяч рублей. В сельском хозяйстве такая зарплата достигла 180,1 тысячи рублей. Сферы строительства и недвижимости по результатам исследования заняли третье место, там предложения работодателей выросли со 115,2 тысячи до 140,2 тысячи рублей. Следом идут производство и сервисное обслуживание, где предлагаемые медианные зарплаты выросли до 119,3 тысячи рублей. Кроме того, у рабочего персонала предлагаемый медианный доход вырос до 116,6 тысячи рублей. В остальных профессиональных областях зарплаты росли менее заметно. Исследование проведено по всем регионам России аналитиками hh.ru среди вакансий, размещенных на платформе в январе-августе 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40