https://1prime.ru/20260910/shamshad--873174991.html

Глава Минюста Афганистана требует здание у Shamshad TV

Глава Минюста Афганистана требует здание у Shamshad TV - 10.09.2026, ПРАЙМ

Глава Минюста Афганистана требует здание у Shamshad TV

Министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шараи потребовал от частного пуштуязычного телеканала Shamshad TV освободить здание, которое он занимает, и передать его | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:14+0300

2026-09-10T10:14+0300

2026-09-10T10:14+0300

мировая экономика

афганистан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873174991.jpg?1789024453

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шараи потребовал от частного пуштуязычного телеканала Shamshad TV освободить здание, которое он занимает, и передать его государству, сообщает портал Afghanistan International. "Источники в администрации талибов сообщили Afghanistan International, что министр юстиции Абдул Хаким Шараи распорядился, чтобы частная телекомпания Shamshad TV освободила свое здание и передала его властям", - говорится в сообщении. Шараи считает само здание и земельный участок, на котором оно расположено, государственной собственностью. "Сотрудники Shamshad TV рассказали, что часть помещений компании некоторое время назад уже была занята мэрией Кабула, а по приказу министра юстиции был заблокирован один из входов в здание и закрыто несколько магазинов, построенных на этой территории", - отмечает портал. Земельный участок, на котором располагаются здания телекомпании, был передан главе афганской организации по разминированию OMAR Фазелю Кариму Фазелю в аренду на 30 лет еще в период республиканского правления в Афганистане. Позже он построил на этом месте помещения для телеканала, создал музей афганско-советской войны под открытым небом и музей мин и взрывных устройств, посвященный памяти погибших в Афганистане саперов, а в последние годы на части земельного участка он построил базар. Представители минюста утверждают, что Фазель нарушил условия договора аренды, построив на земельном участке телестудию и открыв торговые точки. Сообщается, что министр юстиции вызвал Фазеля в министерство и потребовал передать землю, закрепленную за организацией "OMAR", в ведение администрации талибов. Ранее афганский минюст потребовал от телеканала "Тамадон", вещающего для афганских мусульман-шиитов, освободить занимаемые им здания и передать их вместе с земельным участком в ведение государства.

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, афганистан