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Глава Минюста Афганистана требует здание у Shamshad TV - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Глава Минюста Афганистана требует здание у Shamshad TV
Глава Минюста Афганистана требует здание у Shamshad TV - 10.09.2026, ПРАЙМ
Глава Минюста Афганистана требует здание у Shamshad TV
Министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шараи потребовал от частного пуштуязычного телеканала Shamshad TV освободить здание, которое он занимает, и передать его | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T10:14+0300
2026-09-10T10:14+0300
мировая экономика
афганистан
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шараи потребовал от частного пуштуязычного телеканала Shamshad TV освободить здание, которое он занимает, и передать его государству, сообщает портал Afghanistan International. "Источники в администрации талибов сообщили Afghanistan International, что министр юстиции Абдул Хаким Шараи распорядился, чтобы частная телекомпания Shamshad TV освободила свое здание и передала его властям", - говорится в сообщении. Шараи считает само здание и земельный участок, на котором оно расположено, государственной собственностью. "Сотрудники Shamshad TV рассказали, что часть помещений компании некоторое время назад уже была занята мэрией Кабула, а по приказу министра юстиции был заблокирован один из входов в здание и закрыто несколько магазинов, построенных на этой территории", - отмечает портал. Земельный участок, на котором располагаются здания телекомпании, был передан главе афганской организации по разминированию OMAR Фазелю Кариму Фазелю в аренду на 30 лет еще в период республиканского правления в Афганистане. Позже он построил на этом месте помещения для телеканала, создал музей афганско-советской войны под открытым небом и музей мин и взрывных устройств, посвященный памяти погибших в Афганистане саперов, а в последние годы на части земельного участка он построил базар. Представители минюста утверждают, что Фазель нарушил условия договора аренды, построив на земельном участке телестудию и открыв торговые точки. Сообщается, что министр юстиции вызвал Фазеля в министерство и потребовал передать землю, закрепленную за организацией "OMAR", в ведение администрации талибов. Ранее афганский минюст потребовал от телеканала "Тамадон", вещающего для афганских мусульман-шиитов, освободить занимаемые им здания и передать их вместе с земельным участком в ведение государства.
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мировая экономика, афганистан
Мировая экономика, АФГАНИСТАН
10:14 10.09.2026
 
Глава Минюста Афганистана требует здание у Shamshad TV

Глава Минюста Афганистана Шараи потребовал от телеканала Shamshad TV освободить здание

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шараи потребовал от частного пуштуязычного телеканала Shamshad TV освободить здание, которое он занимает, и передать его государству, сообщает портал Afghanistan International.
"Источники в администрации талибов сообщили Afghanistan International, что министр юстиции Абдул Хаким Шараи распорядился, чтобы частная телекомпания Shamshad TV освободила свое здание и передала его властям", - говорится в сообщении.
Шараи считает само здание и земельный участок, на котором оно расположено, государственной собственностью.
"Сотрудники Shamshad TV рассказали, что часть помещений компании некоторое время назад уже была занята мэрией Кабула, а по приказу министра юстиции был заблокирован один из входов в здание и закрыто несколько магазинов, построенных на этой территории", - отмечает портал.
Земельный участок, на котором располагаются здания телекомпании, был передан главе афганской организации по разминированию OMAR Фазелю Кариму Фазелю в аренду на 30 лет еще в период республиканского правления в Афганистане. Позже он построил на этом месте помещения для телеканала, создал музей афганско-советской войны под открытым небом и музей мин и взрывных устройств, посвященный памяти погибших в Афганистане саперов, а в последние годы на части земельного участка он построил базар.
Представители минюста утверждают, что Фазель нарушил условия договора аренды, построив на земельном участке телестудию и открыв торговые точки. Сообщается, что министр юстиции вызвал Фазеля в министерство и потребовал передать землю, закрепленную за организацией "OMAR", в ведение администрации талибов.
Ранее афганский минюст потребовал от телеканала "Тамадон", вещающего для афганских мусульман-шиитов, освободить занимаемые им здания и передать их вместе с земельным участком в ведение государства.
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАН
 
 
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