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Шаньдун стал крупнейшим потребителем российского продовольствия
Шаньдун стал крупнейшим потребителем российского продовольствия - 10.09.2026, ПРАЙМ
Шаньдун стал крупнейшим потребителем российского продовольствия
Китайская приморская провинция Шаньдун стала крупнейшим потребителем российского продовольствия, закупая 20% от общего объема экспорта сельхозпродукции из РФ в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:43+0300
2026-09-10T15:43+0300
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китайская приморская провинция Шаньдун стала крупнейшим потребителем российского продовольствия, закупая 20% от общего объема экспорта сельхозпродукции из РФ в КНР, заявил представитель Управления коммерции провинции Шаньдун в России Цинь Хайфэн на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей.
"Шаньдун является ключевым импортером российского продовольствия в Китай… На долю нашего региона приходится ровно пятая часть от всех поставок российского агросектора в КНР", — сообщил Цинь Хайфэн.
По итогам прошлого года товарооборот Шаньдуня с Россией достиг 45 миллиардов долларов, благодаря чему провинция третий год подряд удерживает первое место в Китае по объему торговли с РФ, подчеркнул он.
Китайская сторона намерена и далее наращивать закупки качественных российских продуктов питания и развивать совместные проекты в сфере глубокой переработки продукции АПК, заявил представитель провинции Шаньдун.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, китай, кнр
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР
Шаньдун стал крупнейшим потребителем российского продовольствия
Китайская провинция Шаньдун стала крупнейшим потребителем российского продовольствия
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китайская приморская провинция Шаньдун стала крупнейшим потребителем российского продовольствия, закупая 20% от общего объема экспорта сельхозпродукции из РФ в КНР, заявил представитель Управления коммерции провинции Шаньдун в России Цинь Хайфэн на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей.
"Шаньдун является ключевым импортером российского продовольствия в Китай… На долю нашего региона приходится ровно пятая часть от всех поставок российского агросектора в КНР", — сообщил Цинь Хайфэн.
По итогам прошлого года товарооборот Шаньдуня с Россией достиг 45 миллиардов долларов, благодаря чему провинция третий год подряд удерживает первое место в Китае по объему торговли с РФ, подчеркнул он.
Китайская сторона намерена и далее наращивать закупки качественных российских продуктов питания и развивать совместные проекты в сфере глубокой переработки продукции АПК, заявил представитель провинции Шаньдун.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.