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Провинция Шаньдун предложила России развивать сотрудничество
Провинция Шаньдун предложила России развивать сотрудничество - 10.09.2026, ПРАЙМ
Провинция Шаньдун предложила России развивать сотрудничество
Провинция Шаньдун предложила России развивать сотрудничество по трем направлениям, включая наращивание торговли и инвестиции в производственные цепочки, заявил... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:13+0300
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Провинция Шаньдун предложила России развивать сотрудничество по трем направлениям, включая наращивание торговли и инвестиции в производственные цепочки, заявил представитель Управления коммерции провинции Шаньдун в России Цинь Хайфэн.
"Мы предлагаем российским партнерам строить более тесные торговые связи, углублять инвестиционное сотрудничество с интеграцией цепочек поставок и развивать кооперацию на базе индустриальных парков", — сказал Цинь Хайфэн на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Он отметил, что Шаньдун продолжает поставки в РФ автомобилей, техники и шин, одновременно увеличивая закупки российских энергоносителей и продовольствия.
Цинь Хайфэн отметил, что в индустриальном парке Haier в Татарстане объем инвестиций уже превысил 1 миллиард долларов.
Для дальнейшего расширения бизнеса Цинь Хайфэн призвал использовать возможности 171 зоны экономического развития Шаньдуна, Демонстрационной зоны Китай-ШОС в Циндао, а также двух зарубежных промышленных парков провинции, работающих на территории России.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, татарстан, шос
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ШОС
Провинция Шаньдун предложила России развивать сотрудничество
Провинция Шаньдун предложила России развивать сотрудничество по трем направлениям
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Провинция Шаньдун предложила России развивать сотрудничество по трем направлениям, включая наращивание торговли и инвестиции в производственные цепочки, заявил представитель Управления коммерции провинции Шаньдун в России Цинь Хайфэн.
"Мы предлагаем российским партнерам строить более тесные торговые связи, углублять инвестиционное сотрудничество с интеграцией цепочек поставок и развивать кооперацию на базе индустриальных парков", — сказал Цинь Хайфэн на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Он отметил, что Шаньдун продолжает поставки в РФ автомобилей, техники и шин, одновременно увеличивая закупки российских энергоносителей и продовольствия.
Цинь Хайфэн отметил, что в индустриальном парке Haier в Татарстане объем инвестиций уже превысил 1 миллиард долларов.
Для дальнейшего расширения бизнеса Цинь Хайфэн призвал использовать возможности 171 зоны экономического развития Шаньдуна, Демонстрационной зоны Китай-ШОС в Циндао, а также двух зарубежных промышленных парков провинции, работающих на территории России.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.