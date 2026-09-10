Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сиань предложил российскому бизнесу запуск инвестпроектов за три дня - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/sianja-873188512.html
Сиань предложил российскому бизнесу запуск инвестпроектов за три дня
Сиань предложил российскому бизнесу запуск инвестпроектов за три дня - 10.09.2026, ПРАЙМ
Сиань предложил российскому бизнесу запуск инвестпроектов за три дня
Крупнейший промышленный и логистический центр Китая город Сиань предложил российским предпринимателям запуск инвестпроектов за три дня и прохождение таможни... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:06+0300
2026-09-10T15:07+0300
бизнес
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873188512.jpg?1789042076
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Крупнейший промышленный и логистический центр Китая город Сиань предложил российским предпринимателям запуск инвестпроектов за три дня и прохождение таможни всего за шесть часов, заявил заместитель председателя Сианьского комитета содействия международной торговле (CCPIT Сиань) Ся Пэн. "Мы предлагаем иностранным инвесторам сквозной сервис в режиме "одного окна": таможенное оформление грузов за шесть часов и полное "приземление" бизнес-проекта всего за три дня", — сообщил Ся Пэн на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей. В Сиане уже успешно работают 256 мировых гигантов из списка Fortune 500, и город готов обеспечить аналогичные комфортные условия для компаний из России, подчеркнул он. По словам Ся Пэна, Сиань гарантирует российскому бизнесу три уровня профессиональной поддержки: адресный подбор партнеров, точечное продвижение совместных проектов и предоставление надежных административных гарантий. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
15:06 10.09.2026 (обновлено: 15:07 10.09.2026)
 
Сиань предложил российскому бизнесу запуск инвестпроектов за три дня

CCPIT Сиань предложил российским предпринимателям запуск инвестпроектов за три дня

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Крупнейший промышленный и логистический центр Китая город Сиань предложил российским предпринимателям запуск инвестпроектов за три дня и прохождение таможни всего за шесть часов, заявил заместитель председателя Сианьского комитета содействия международной торговле (CCPIT Сиань) Ся Пэн.
"Мы предлагаем иностранным инвесторам сквозной сервис в режиме "одного окна": таможенное оформление грузов за шесть часов и полное "приземление" бизнес-проекта всего за три дня", — сообщил Ся Пэн на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей.
В Сиане уже успешно работают 256 мировых гигантов из списка Fortune 500, и город готов обеспечить аналогичные комфортные условия для компаний из России, подчеркнул он.
По словам Ся Пэна, Сиань гарантирует российскому бизнесу три уровня профессиональной поддержки: адресный подбор партнеров, точечное продвижение совместных проектов и предоставление надежных административных гарантий.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала