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Сиань предложил российскому бизнесу запуск инвестпроектов за три дня

Сиань предложил российскому бизнесу запуск инвестпроектов за три дня - 10.09.2026, ПРАЙМ

Сиань предложил российскому бизнесу запуск инвестпроектов за три дня

Крупнейший промышленный и логистический центр Китая город Сиань предложил российским предпринимателям запуск инвестпроектов за три дня и прохождение таможни... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:06+0300

2026-09-10T15:06+0300

2026-09-10T15:07+0300

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Крупнейший промышленный и логистический центр Китая город Сиань предложил российским предпринимателям запуск инвестпроектов за три дня и прохождение таможни всего за шесть часов, заявил заместитель председателя Сианьского комитета содействия международной торговле (CCPIT Сиань) Ся Пэн. "Мы предлагаем иностранным инвесторам сквозной сервис в режиме "одного окна": таможенное оформление грузов за шесть часов и полное "приземление" бизнес-проекта всего за три дня", — сообщил Ся Пэн на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей. В Сиане уже успешно работают 256 мировых гигантов из списка Fortune 500, и город готов обеспечить аналогичные комфортные условия для компаний из России, подчеркнул он. По словам Ся Пэна, Сиань гарантирует российскому бизнесу три уровня профессиональной поддержки: адресный подбор партнеров, точечное продвижение совместных проектов и предоставление надежных административных гарантий. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай