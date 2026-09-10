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Слуцкий предложил не учитывать алименты при расчете единого пособия - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Слуцкий предложил не учитывать алименты при расчете единого пособия
Слуцкий предложил не учитывать алименты при расчете единого пособия - 10.09.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил не учитывать алименты при расчете единого пособия
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия не учитывать алименты, взысканные по решению суда, но | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T10:06+0300
2026-09-10T10:06+0300
общество
россия
лдпр
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия не учитывать алименты, взысканные по решению суда, но фактически не выплачиваемые, при наличии официального подтверждения от судебного пристава. Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. "Полагаем необходимым предусмотреть, что при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия алименты, взысканные по решению суда, но фактически не выплачиваемые (при наличии подтверждения факта неполучения алиментов от судебного пристава-исполнителя), не подлежат учету в составе доходов семьи", - сказано в документе. Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь ЛДПР и лидера партии Элеонора Кавшар, сегодня семья, в которой все заботы о ребенке и так лежат только на одном родителе, могут остаться и без алиментов, и без полноценной государственной поддержки. "Если суд обязал бывшего супруга содержать ребенка, но он уклоняется от выплат, алименты, существующие лишь на бумаге, все равно могут учесть как реальный доход и отказать в назначении единого пособия. ЛДПР предлагает исключить невыплаченные алименты из доходов семей, если факт их неполучения подтвержден судебным приставом", - отметила она. Кавшар добавила, что единое пособие должно рассчитываться исходя из средств, которыми семья действительно располагает, а не из "призрачных сумм". По ее словам, дети и добросовестные родители не должны расплачиваться за безответственность злостных неплательщиков. В документе подчеркивается, что принятие указанных изменений позволит обеспечить справедливый учет фактического материального положения семей с детьми при назначении единого пособия, исключить случаи необоснованного отказа в предоставлении мер социальной поддержки по формальным основаниям, а также снизить финансовую нагрузку на семьи, не получающие алиментов.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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общество , россия, лдпр
Общество , РОССИЯ, ЛДПР
10:06 10.09.2026
 
Слуцкий предложил не учитывать алименты при расчете единого пособия

Слуцкий предложил не учитывать алименты, взысканные по решению суда

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия не учитывать алименты, взысканные по решению суда, но фактически не выплачиваемые, при наличии официального подтверждения от судебного пристава.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Полагаем необходимым предусмотреть, что при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия алименты, взысканные по решению суда, но фактически не выплачиваемые (при наличии подтверждения факта неполучения алиментов от судебного пристава-исполнителя), не подлежат учету в составе доходов семьи", - сказано в документе.
Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь ЛДПР и лидера партии Элеонора Кавшар, сегодня семья, в которой все заботы о ребенке и так лежат только на одном родителе, могут остаться и без алиментов, и без полноценной государственной поддержки.
"Если суд обязал бывшего супруга содержать ребенка, но он уклоняется от выплат, алименты, существующие лишь на бумаге, все равно могут учесть как реальный доход и отказать в назначении единого пособия. ЛДПР предлагает исключить невыплаченные алименты из доходов семей, если факт их неполучения подтвержден судебным приставом", - отметила она.
Кавшар добавила, что единое пособие должно рассчитываться исходя из средств, которыми семья действительно располагает, а не из "призрачных сумм". По ее словам, дети и добросовестные родители не должны расплачиваться за безответственность злостных неплательщиков.
В документе подчеркивается, что принятие указанных изменений позволит обеспечить справедливый учет фактического материального положения семей с детьми при назначении единого пособия, исключить случаи необоснованного отказа в предоставлении мер социальной поддержки по формальным основаниям, а также снизить финансовую нагрузку на семьи, не получающие алиментов.
 
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