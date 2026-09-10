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FT: МВФ отказался от назначения Рейша из-за критики Трампа

FT: МВФ отказался от назначения Рейша из-за критики Трампа - 10.09.2026, ПРАЙМ

FT: МВФ отказался от назначения Рейша из-за критики Трампа

Международный валютный фонд (МВФ) в последний момент отказался от назначения профессора Лондонской школы экономики Рикарду Рейша на должность руководителя... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:03+0300

2026-09-10T10:03+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в последний момент отказался от назначения профессора Лондонской школы экономики Рикарду Рейша на должность руководителя исследовательского департамента и главного экономиста после того, как выяснилось, что он критиковал торговую политику администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "МВФ в последний момент отказался от кандидатуры ведущего претендента на пост своего нового главного экономиста после того, как выяснилось, что тот критически высказывался об экономической политике администрации Трампа", - пишет газета. Главный экономический советник МВФ руководит группой более чем из 100 экономистов и помогает определять "политическую повестку" фонда, уточняет она. МВФ готовился объявить о назначении Рейша директором исследовательского департамента и экономическим советником в начале этого лета, однако внезапно изменил решение. По словам трех источников Financial Times, причиной стали предыдущие критические высказывания экономиста о торговых пошлинах Трампа. Этот эпизод отражает более широкие опасения по поводу отношения в США к экономистам и представителям академического сообщества, многие из которых критиковали внешнеторговую политику администрации Трампа, заявляет газета. После объявления президента США о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран в апреле прошлого года Рейш предупреждал, что они приведут к росту цен для американских потребителей и новой волне инфляции, передает издание. Позднее он заявлял, что пошлины немедленно повысят стоимость импорта, а производство в США сделают более сложным, дорогим и неэффективным. В июле фонд назначил на эту должность бывшего члена монетарного комитета британского центробанка Сильвану Тенрейро (Silvana Tenreyro), также работающую в Лондонской школе экономики. Тенрейро приступила к работе в прошлом месяце. Отмечается, что она также заявляла о негативном влиянии пошлин на экономический рост, но критиковала их менее активно. За назначения на руководящие должности в организации отвечает глава фонда Кристалина Георгиева, однако США как крупнейший акционер фонда обладают значительным неформальным влиянием, пишет Financial Times. В МВФ отказались комментировать детали отбора, сославшись на строгую конфиденциальность в отношении кандидатов, и назвали процесс, по словам собеседника газеты "тщательным и конкурентным". Рейш также отказался от комментариев изданию.

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мировая экономика, банки, сша, дональд трамп, кристалина георгиева, мвф, financial times