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Над политиками Украины навис дамоклов меч, пишет FT - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Над политиками Украины навис дамоклов меч, пишет FT
Над политиками Украины навис дамоклов меч, пишет FT - 10.09.2026, ПРАЙМ
Над политиками Украины навис дамоклов меч, пишет FT
Дамоклов меч в виде Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) навис над украинскими политиками, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:50+0300
2026-09-10T11:50+0300
мировая экономика
общество
украина
владимир зеленский
набу
financial times
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Дамоклов меч в виде Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) навис над украинскими политиками, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего словацкого дипломата и специалиста по Украине Балажа Ярабика. "Теперь над политиками (на Украине - ред.) постоянно висит дамоклов меч", - приводит издание слова Ярабика. Экс-дипломат упомянул инициированный в июле 2025 года партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект о лишении независимости украинских антикоррупционных ведомств НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который вызвал масштабные протесты на Украине. Как отмечает издание, после давления на Зеленского со стороны западных партеров, ему пришлось отказаться от законопроекта, "унизительно изменив курс". По словам Ярабика, провал попытки подчинения антикоррупционных органов киевским властям "вывел НАБУ на более сильную позицию". Сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Позже НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых фигурантов спецоперации против преступной группы чиновников, в которых участвовала уже отстраненная от должности замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. По версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского "Сенс банка".
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мировая экономика, общество , украина, владимир зеленский, набу, financial times
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Financial Times
11:50 10.09.2026
 
Над политиками Украины навис дамоклов меч, пишет FT

FT: дамоклов меч в виде НАБУ навис над украинскими политиками

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Дамоклов меч в виде Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) навис над украинскими политиками, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего словацкого дипломата и специалиста по Украине Балажа Ярабика.
"Теперь над политиками (на Украине - ред.) постоянно висит дамоклов меч", - приводит издание слова Ярабика.
Экс-дипломат упомянул инициированный в июле 2025 года партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект о лишении независимости украинских антикоррупционных ведомств НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который вызвал масштабные протесты на Украине. Как отмечает издание, после давления на Зеленского со стороны западных партеров, ему пришлось отказаться от законопроекта, "унизительно изменив курс".
По словам Ярабика, провал попытки подчинения антикоррупционных органов киевским властям "вывел НАБУ на более сильную позицию".
Сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Позже НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых фигурантов спецоперации против преступной группы чиновников, в которых участвовала уже отстраненная от должности замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. По версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского "Сенс банка".
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУFinancial Times
 
 
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