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Премьер Нидерландов написал сотни постов в соцсетях с помощью ИИ
Премьер Нидерландов написал сотни постов в соцсетях с помощью ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Нидерландов написал сотни постов в соцсетях с помощью ИИ
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен написал сотни постов в соцсетях с помощью искусственного интеллекта, в том числе на такие чувствительные темы, как... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:32+0300
2026-09-10T12:32+0300
2026-09-10T12:32+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен написал сотни постов в соцсетях с помощью искусственного интеллекта, в том числе на такие чувствительные темы, как украинский конфликт и крушение авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, следует из собственного расследования газеты Volkskrant. "Тысяча постов в соцсетях премьер-министра Роба Йеттена и его партии "Демократы 66" (D66) были написаны с помощью искусственного интеллекта, показало расследование Volkskrant", - говорится в материале. Газета изучила посты нидерландского премьера и его партии в соцсетях X, Instagram*, Facebook* (запрещены в РФ как экстремистская) и LinkedIn, с помощью нейросети-детектора ИИ-текстов Pangram. "Исследование показало, что как минимум 232 сообщения, опубликованных Йеттеном (68 постов) и D66 (164 поста), были сгенерированы чатами-ботами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT или Claude", - пишет издание. Как отмечается, эти публикации часто распространялись по нескольким каналам, всего 434 раза. "Сгенерированные ИИ посты Йеттена охватывали также чувствительные темы, такие как война на Украине и крушение рейса MH17", - говорится в статье. Журналисты также пришли к выводу, что посты, созданные с помощью ИИ, стали появляться в соцсетях Роба Йеттена с 4 июня 2025 года - то есть с момента отставки предыдущего правительства Нидерландов под руководством Дика Схофа. Кроме того, как утверждает Volkskrant, около полутора страниц из книги премьера Нидерландов "Как это все-таки возможно" и тексты, произнесенные им в трех рекламных роликах партии D66, были созданы с использованием искусственного интеллекта.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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общество , мировая экономика, нидерланды, украина, instagram, facebook
Общество , Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, Instagram, Facebook
Премьер Нидерландов написал сотни постов в соцсетях с помощью ИИ
Volkskrant: премьер Нидерландов Йеттен написал сотни постов в соцсетях с помощью ИИ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен написал сотни постов в соцсетях с помощью искусственного интеллекта, в том числе на такие чувствительные темы, как украинский конфликт и крушение авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, следует из собственного расследования газеты Volkskrant.
"Тысяча постов в соцсетях премьер-министра Роба Йеттена и его партии "Демократы 66" (D66) были написаны с помощью искусственного интеллекта, показало расследование Volkskrant", - говорится в материале.
Газета изучила посты нидерландского премьера и его партии в соцсетях X, Instagram
*, Facebook
* (запрещены в РФ как экстремистская) и LinkedIn, с помощью нейросети-детектора ИИ-текстов Pangram.
"Исследование показало, что как минимум 232 сообщения, опубликованных Йеттеном (68 постов) и D66 (164 поста), были сгенерированы чатами-ботами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT или Claude", - пишет издание.
Как отмечается, эти публикации часто распространялись по нескольким каналам, всего 434 раза.
"Сгенерированные ИИ посты Йеттена охватывали также чувствительные темы, такие как война на Украине
и крушение рейса MH17", - говорится в статье.
Журналисты также пришли к выводу, что посты, созданные с помощью ИИ, стали появляться в соцсетях Роба Йеттена с 4 июня 2025 года - то есть с момента отставки предыдущего правительства Нидерландов
под руководством Дика Схофа.
Кроме того, как утверждает Volkskrant, около полутора страниц из книги премьера Нидерландов "Как это все-таки возможно" и тексты, произнесенные им в трех рекламных роликах партии D66, были созданы с использованием искусственного интеллекта.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская